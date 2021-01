Un homme marié à deux femmes et menant une vie heureuse sonne comme une idée tirée par les cheveux. Une partie de cette idée peut être imputée à la culture bollywoodienne et pop qui nous a montré que lorsqu’un homme a deux épouses, soit les deux femmes sont inconscientes de l’existence l’une de l’autre, soit les relations sont extrêmement tendues.

Mais que Dieu bénisse l’âme de M. Surindar Gupta, décédé il y a six ans, selon la note de souvenir dans un journal. Ce qui est intéressant, c’est qu’il existe deux notes de souvenir publiées au nom de M. Gupta, provenant de deux familles différentes. Les deux publicités sont placées l’une à côté de l’autre.

La photographie et la date de décès sont les mêmes dans les deux notes. Cependant, les familles soussignées sont différentes et c’est ce qui a retenu l’attention des internautes. Les deux familles se connaissaient-elles? Si oui, comment le coexistait-il pacifiquement? Si non, comment font-ils face au développement six ans après la mort de M. Gupta? Dans ce dernier cas, les deux familles doivent avoir tant de questions qui les dérangent.

Les internautes sont plus qu’intéressés à décoder le mystère, certains d’entre eux voulant même une websérie qui dévoile les événements de la vie de M. Gupta.

Dans une note, sa femme est Mme Gulshan Gupta, tandis que dans une autre le nom de sa femme est Swarna Lata Gupta. Cela a vraiment déclenché la curiosité des internautes qui veulent savoir si le placement des deux notes adjacentes l’une à l’autre n’était pas intentionnel.

L’une des théories sur Internet suggère que l’une des deux femmes pourrait être son ex-femme.

On pourrait être une ex-femme non? – Akshay Chaturvedi (@akshaychat) 6 janvier 2021

Et cette personne apprécie le fait que quelles que soient les circonstances, les deux familles se souviennent et aiment encore M. Gupta. Nous sommes d’accord là-dessus.

Ce grwattman avait deux femmes et deux ménages. Quelle histoire! Et on dirait que les deux ménages l’aiment toujours !! – ɪ ᴅ ᴇ ᴀ ꜱ ɪ ɴ ɢ ʜ (@ideasingh) 6 janvier 2021

Ou est-ce le cas?

Cela ne se produit qu’en cas de litige de propriété. Les deux parties revendiquent la propriété même des années après son départ. Aurait peut-être dû rédiger un testament. – Leeds Ferrao (@The_Ferrao) 6 janvier 2021

C’est le truc avec les petites pages dans les journaux, c’est un cadeau qui ne s’arrête jamais de donner. Que ce soit les demandes bizarres des femmes pour les mariages ou les hommes qui parlent beaucoup d’eux-mêmes, de leurs familles et de leurs réalisations pour «impressionner» les femmes pour le mariage ou de telles notes de souvenir, ces pages ne cessent de surprendre.