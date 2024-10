Curevo Vaccine présente des données sur le vaccin contre le zona à l’amezosvatein

— Données positives d’un essai comparatif de 876 patients versus Shingrix® montre que l’amezosvatein provoque des réponses immunitaires humorales et cellulaires robustes avec une réactogénicité comparativement plus faible

— L’amezosvatein a satisfait aux deux critères d’évaluation principaux de non-infériorité et d’innocuité de l’immunogénicité.

— Les données mises à jour seront présentées sur l’affiche n° 597, disponible le 17 octobreème de 12h15 à 13h30 PDT dans le Hall J & K

SEATTLE, 16 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curevo Vaccine (Curevo), une société privée de biotechnologie au stade clinique dédiée au développement de vaccins contre le virus varicelle-zona (VZV) avec une tolérabilité et une accessibilité améliorées, a annoncé aujourd’hui la présentation prochaine de données d’un essai de phase 2 portant sur 876 patients évaluant l’amezosvatein (un vaccin sous-unitaire sans ARNm et avec adjuvant également connu sous le nom de CRV-101) en face-à-face versus Shingrix chez des participants âgés de 50 ans et plus à la conférence ID Week 2024 en cours à Los Angeles.

L’amezosvatein a satisfait à tous les critères d’évaluation principaux de l’essai de phase 2 randomisé, contrôlé par actif et à l’aveugle par un observateur, y compris la démonstration de la non-infériorité par rapport à Shingrix telle que mesurée par la réponse immunitaire humorale. L’amezosvatein a également présenté une tolérance améliorée, avec des taux plus faibles d’événements indésirables locaux et systémiques sollicités dans cet essai de phase 2. Sur la base de ces résultats, Curevo fera progresser l’amezosvatein dans les essais mondiaux de phase 3 en 2025 afin de répondre à un marché de la vaccination contre le zona qui dépasse actuellement 4 milliards de dollars par an.

Amezosvatein et Shingrix sont des vaccins sous-unitaires protéiques recombinants avec adjuvant ciblant la glycoprotéine E (gE), la glycoprotéine la plus abondante exprimée à la surface du virus varicelle-zona responsable du zona. Chaque vaccin est administré en une série de deux doses à deux mois d’intervalle. Les deux vaccins contiennent des agonistes du récepteur Toll-like 4 (TLR-4) pour activer la réponse immunitaire. L’amezosvatein contient l’adjuvant SLA formulé dans une émulsion stable avec de l’huile de squalène, qui diffère de la formulation d’adjuvant de Shingrix combinant MPL et saponine. De plus, le SLA a été spécifiquement conçu pour cibler le récepteur TLR-4 humain. Le SLA est créé par synthèse chimique plutôt que par le processus biologique complexe utilisé pour créer le MPL.

Le co-critère principal de l’essai de phase 2 était la réponse immunitaire humorale des anticorps anti-gE un mois après la deuxième dose de vaccin (jour 84). Ce critère principal d’immunogénicité a été atteint avec la dose d’amezosvateine ​​la plus élevée étudiée (100 μg de gE plus 15 μg de SLA-SE), car les réponses immunitaires des participants à l’amezosvateine ​​n’étaient pas inférieures aux réponses immunitaires des participants à Shingrix. La multiplication moyenne géométrique des anticorps anti-gE entre le départ et le jour 84 dans le bras à dose élevée d’amezosvatein était de 47,45 fois contre 47,93 fois pour Shingrix.

La capacité des deux vaccins à générer une réponse sérique neutralisante en anticorps contre le VZV a également été étudiée. La dose la plus élevée d’amezosvatein a entraîné une multiplication moyenne géométrique des anticorps neutralisants anti-VZV entre l’inclusion et le jour 84 de 13,78x contre 10,62x pour Shingrix.

Les réponses des lymphocytes T spécifiques de l’antigène gE ont également été mesurées en examinant un panel de quatre marqueurs de l’activation des lymphocytes T, similaire à l’analyse réalisée lors des essais Shingrix antérieurs. La dose la plus élevée d’amezosvatein a entraîné une multiplication moyenne géométrique du nombre de lymphocytes T exprimant au moins deux marqueurs d’activation entre le départ et le jour 84 de 64,62x contre 42,05x pour Shingrix.

Les vaccins sont étudiés à la fois pour leur sécurité et leur réactogénicité/tolérance. Les données sur la réactogénicité/tolérance de l’amezosvatein et du Shingrix ont été collectées via un journal des participants rempli pendant les sept jours suivant chaque injection. Il a été demandé aux participants d’évaluer la tolérance de chaque vaccin sur une échelle allant de 1 à 3. Le grade 1 représente ce qui est considéré comme des réactions normales à un vaccin actif qui n’interfèrent pas ou n’empêchent pas l’activité quotidienne. Le grade 2 représente les événements de réactogénicité interférant avec les activités quotidiennes. Le grade 3 représente les événements de réactogénicité empêchant les activités quotidiennes.

Amezosvatein et Shingrix ont démontré une sécurité comparable dans cet essai de phase 2. Cependant, la dose la plus élevée d’amezosvatein a démontré une amélioration cliniquement significative et statistiquement significative de la réactogénicité de grade 2 et 3 par rapport à Shingrix.

Seulement 7,3 % des participants à l’essai recevant la dose la plus élevée d’amezosvatein ont signalé un événement de réactogénicité de grade 2 (interfère avec l’activité quotidienne) ou de grade 3 (empêche l’activité quotidienne), contre 33,3 % des participants recevant Shingrix. Ce résultat était statistiquement significatif (analyse post hoc non ajustée pour des comparaisons multiples).

Les événements de réactogénicité ont été répartis entre les réactions locales (douleur, rougeur ou gonflement au site d’injection) et les réactions systémiques (fièvre, maux de tête, fatigue, myalgie/douleurs musculaires, frissons). Seulement 3,6 % des participants à l’amezosvatein à forte dose ont présenté un événement de réactogénicité locale de grade 2 ou 3, contre 25,3 % des participants à Shingrix. Pour les événements de réactogénicité systémique, 5,5 % des participants ayant reçu une dose élevée d’amezosvateine ​​ont présenté un événement de grade 2 ou 3 contre 19,1 % pour Shingrix. Les deux résultats étaient statistiquement significatifs (p = 0,0002 et p = 0,0139, respectivement, dans une post hoc analyse non ajustée pour des comparaisons multiples). Aucun événement de réactogénicité de grade 3 n’a été signalé pour l’amezosvatein.

S’il est confirmé dans un essai de phase 3, cet avantage en matière de réactogénicité pourrait représenter un avantage significatif pour l’amezosvatein, car les événements de réactogénicité de plus haut niveau interférant ou empêchant les activités quotidiennes sont particulièrement préoccupants pour ceux qui envisagent de se faire vacciner contre le zona.

« Environ 30 % des personnes ne reviennent pas pour leur deuxième dose de Shingrix dans le délai recommandé par l’étiquette, et ne pas recevoir la deuxième dose réduit considérablement l’effet protecteur du vaccin.1 Données d’enquête récemment présentées2 indiquent que les craintes de réactogénicité sont la principale raison invoquée pour éviter la deuxième dose », a déclaré le Dr Guy De La Rosa, médecin-chef de Curevo. « Les problèmes de réactogénicité sont également la raison la plus citée par les intervenants du projet de recherche pour éviter complètement la vaccination par Shingrix. Les avantages de l’amezosvatein en termes de réactogénicité observés dans cet essai de phase 2 étaient passionnants, en particulier dans le contexte des puissantes réponses immunitaires humorales et cellulaires démontrées.

« Shingrix est largement disponible aux États-Unis et ailleurs, mais les cliniciens comme moi ont souvent du mal à convaincre nos patients de prendre le vaccin en raison de sa réputation bien connue d’être un vaccin difficile à tolérer », a déclaré le Dr William Smith de l’Alliance for Multispecialty Research, chercheur principal de cet essai de phase 2 et médecin certifié qui a participé à plus de 1 900 essais cliniques au cours des 35 dernières années. « Le zona est une maladie très grave dont les effets durent souvent plus longtemps que l’éruption cutanée douloureuse. Si ces données sur l’amezosvatein sont confirmées dans les essais de phase 3 et que le vaccin est approuvé, j’espère que ses taux de réactogénicité plus faibles contribueront à protéger davantage de personnes contre le zona.

« Toute l’équipe de Curevo se concentre sur le démarrage de notre programme mondial de phase 3 l’année prochaine », a noté George Simeon, président-directeur général de Curevo. « Si ces résultats sont confirmés dans nos essais d’enregistrement, nous espérons qu’un vaccin comme l’amezosvatein avec une immunogénicité non inférieure, une réactogénicité améliorée et une fabrication plus rationalisée pourra surmonter les obstacles actuels à la vaccination contre le zona. »

À propos de l’essai de phase 2

L’essai de phase 2 (NCT05304351) a recruté 876 participants pour recevoir soit de l’amezosvatein, soit du Shingrix selon un calendrier identique de deux doses, à deux mois d’intervalle. 257 participants ont reçu Shingrix et 619 participants répartis dans cinq bras ont reçu de l’amezosvatein. L’amezosvatein a atteint les deux critères d’évaluation principaux de l’essai, à savoir l’innocuité/tolérance au jour 84 et la réponse immunitaire humorale au jour 84, mesurée par la concentration moyenne géométrique des anticorps anti-gE des deux vaccins. L’essai a recruté des participants sur plus d’une douzaine de sites à travers les États-Unis.

À propos de l’amezosvatéine

« Amezosvatein » est le nom non exclusif attribué au CRV-101, un vaccin sous-unitaire avec adjuvant sans ARNm faisant l’objet d’une enquête par Curevo. Comme Shingrix, l’amezosvatein utilise une sous-unité d’antigène protéique appelée glycoprotéine « E » (gE). Il est prouvé que le ciblage de l’antigène gE provoque une réponse immunitaire protectrice à long terme pour prévenir le zona. Tout comme Shingrix, l’amezosvatein utilise un adjuvant ciblant la voie TLR4 pour renforcer la réponse immunitaire à l’antigène gE. L’amezosvatein a été conçue pour présenter le meilleur profil d’innocuité de sa catégorie, en plus d’avantages de fabrication permettant d’améliorer l’accessibilité des vaccins. La formulation de l’adjuvant SLA-SE a été développée à l’Access to Advanced Health Institute (AAHI) de Seattle et l’amezosvatein a été autorisée par le Mogam Institute for Biomedical Research, un institut de recherche financé par la société sud-coréenne GC Biopharma.

À propos du zona

Également appelé « zona », le zona survient lorsque le virus varicelle-zona responsable de la varicelle infantile réapparaît à partir des cellules du système nerveux des ganglions sensoriels où le virus reste dormant après une exposition initiale. Pratiquement tous les adultes ont été exposés au virus varicelle-zona et environ 30 % d’entre eux développeront un zona au moins une fois dans leur vie. L’éruption cutanée vésicante qui accompagne le zona provoque également une douleur intense, la douleur et l’éruption cutanée pouvant durer jusqu’à quatre semaines. Entre 10 et 18 % des personnes atteintes de zona développent une névralgie post-herpétique (PHN), une affection caractérisée par des douleurs nerveuses débilitantes durant plus de six mois et souvent plus d’un an. Il n’existe aucun traitement approuvé pour la PHN. Le zona peut également affecter les yeux, entraînant potentiellement une perte de vision. La contraction du zona a également été associée à un risque accru de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de démence/maladie d’Alzheimer.

À propos de Curevo

Curevo est une société privée de biotechnologie au stade clinique basée près de Seattle qui se consacre à réduire le fardeau des maladies infectieuses en développant des vaccins offrant une tolérabilité et une accessibilité améliorées. Le produit phare de Curevo est l’amezosvatein, un vaccin sous-unitaire sans ARNm destiné à prévenir le zona, une maladie grave impliquant une éruption cutanée douloureuse et vésiculeuse où 10 à 18 % des personnes développent également des douleurs nerveuses graves et durables. Le marché actuel du vaccin contre le zona, estimé à plus de 4 milliards de dollars, est caractérisé par des problèmes d’accessibilité et une hésitation/évitement des doses liés à la tolérance du vaccin. Curevo développe également un vaccin contre la varicelle non vivant et sans sous-unité d’ARNm destiné à réduire ou à éliminer les obstacles à la vaccination des enfants immunodéprimés. Pour plus d’informations, visitez https://curevovaccine.com/.

(1) Zerbo et coll. « Efficacité d’un vaccin recombinant contre le zona dans un contexte réel. » Annales de médecine internejanvier 2024.

(2) Wagner et coll. « Challenges in shingles vaccination update in the United States : The role of Concerns about adverse events », présenté lors de l’atelier international sur l’herpèsvirus, juillet 2024.

Shingrix® est une marque déposée de GlaxoSmithKline, PLC.