CureVac prévoit de continuer à travailler sur son vaccin Covid-19 malgré des résultats d’essais cliniques décevants qui ont montré que le vaccin n’est efficace qu’à 48%.

La société de biotechnologie allemande a publié mercredi son analyse finale des essais cliniques de son vaccin contre le coronavirus – connu sous le nom de CVnCoV –, confirmant que le tir était efficace à 48% contre Covid de toute gravité dans tous les groupes d’âge et 15 variantes.

Pierre Kemula, directeur financier de CureVac, a cependant défendu le vaccin sur CNBC jeudi, affirmant que les essais cliniques avaient été menés à un moment où plusieurs nouvelles souches du virus se propageaient à travers le monde.

« Nous devons maintenant parler à l’EMA [European Medicines Agency] et je veux nous assurer que nous avons un dialogue ouvert et que nous partageons toutes les données dont nous disposons pour évaluer la voie à suivre », a-t-il déclaré jeudi à Squawk Box Europe de CNBC.

Lorsqu’on lui a demandé s’il valait la peine de continuer à développer le vaccin alors qu’il existe d’autres vaccins réussis déjà déployés en Europe et ailleurs, Kemula a déclaré que la société avait des obligations contractuelles à remplir.

« Nous avons un contrat avec la Commission européenne pour fournir 225 millions de doses du médicament, donc je pense que, dans cet esprit, nous devons aller de l’avant », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de vaccins à donner, il y a beaucoup de personnes de moins de 60 ans qui n’ont pas eu accès au vaccin à ce jour. Donc, si nous pouvons contribuer à lutter – à court terme dans la pandémie, mais aussi dans à moyen terme avec ces autres pistes de [multivalents] … c’est quelque chose sur quoi nous continuons de travailler. » Les vaccins multivalents ou polyvalents sont conçus pour immuniser contre plus d’une souche de virus.

Les résultats de l’essai CureVac, qui a impliqué 40 000 participants dans dix pays d’Amérique latine et d’Europe, ont montré que le vaccin était plus efficace chez les jeunes participants. Le taux d’efficacité chez les personnes âgées de 18 à 60 ans s’élevait à 53 % contre les maladies de toute gravité et s’élevait à 77 % contre les maladies modérées et sévères dans le même groupe d’âge.

Cependant, comme Covid-19 pose plus de risques pour les personnes âgées, les résultats de l’essai sont décevants, notamment parce que deux autres vaccins fabriqués à l’aide d’ARN messager (ARNm) – ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna – se sont avérés efficaces à plus de 90 % à prévenir l’infection au Covid-19. Les actions de CureVac ont chuté jusqu’à 10 % dans les échanges prolongés à la suite des résultats de l’essai.

Le PDG de CureVac, le Dr Franz-Werner Haas, a également défendu les résultats dans un communiqué mercredi, affirmant que le vaccin « démontre une forte valeur de santé publique » pour les personnes âgées de 18 à 60 ans et constituera une « contribution importante pour aider à gérer la pandémie de Covid-19 et le propagation de variante dynamique. »

Il a également cité « le contexte actuel d’un environnement de plus en plus diversifié de variantes de Covid-19 ».

De multiples variantes sont apparues au cours de la pandémie, certaines plus virulentes que d’autres – comme la variante alpha découverte pour la première fois au Royaume-Uni et la variante delta identifiée pour la première fois en Inde – et Kemula a déclaré qu’il pensait que les mutations continueraient de se produire.

« Avec de plus en plus de personnes infectées par le coronavirus, nous sommes prêts pour une évolution continue de la maladie à mesure qu’elle avance et qu’elle a de plus en plus de variantes », a déclaré Kemula. L’industrie devait réfléchir à « comment nous pouvons mieux gérer cela avec les vaccins actuels mais aussi avec différents boosters (injections de rappel) potentiellement », a-t-il ajouté.