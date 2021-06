CureVac, The Honest Company, Fisker et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

CureVac (CVAC) – Les actions de CureVac ont plongé de 46,2% en pré-commercialisation après que le fabricant allemand de médicaments a annoncé des résultats décevants d’une étude de son vaccin expérimental Covid-19. Le traitement a été efficace à 47 % dans un essai clinique, contre plus de 90 % pour les autres vaccins à base d’ARNm de Moderna (MRNA) et Pfizer (PFE).

Novavax (NVAX), BioNTech (BNTX) – Dans la foulée de l’annonce de CureVac, Novavax a ajouté 3,4% en pré-commercialisation tandis que BioNTech a augmenté de 2,6%. Le vaccin Covid de BioNTech – développé en partenariat avec Pfizer – est déjà approuvé pour une utilisation aux États-Unis, tandis que Novavax a signalé une efficacité de 90 % pour son vaccin dans une étude récente.

The Honest Company (HNST) – Le fabricant de produits ménagers a annoncé une perte plus importante que prévu au cours de son premier trimestre en tant que société ouverte, bien que les revenus aient été meilleurs que ce que les analystes avaient anticipé. Les ventes ont été stimulées par la demande de produits de désinfection induite par la pandémie. L’action a chuté de 8,3% en pré-marché.

Tenet Healthcare (THC) – Les actions de l’opérateur hospitalier ont bondi de 3,5 % en pré-commercialisation, après avoir annoncé la vente de cinq hôpitaux et cabinets médicaux associés en Floride à Steward Health Care pour environ 1,1 milliard de dollars.

Lennar (LEN) – Lennar a gagné 2,65 $ par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 2,36 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions. Le constructeur de maisons fait face à des coûts d’intrants plus élevés et à une pénurie de main-d’œuvre, mais le manque de maisons à vendre aux États-Unis a contribué à faire grimper les prix et à accroître considérablement les marges bénéficiaires de Lennar par rapport à l’année précédente.

Dell Technologies (DELL) – Dell a été choisi par Dish Network (DISH) pour construire des éléments clés du réseau 5G que l’opérateur de télévision par satellite est en train de construire aux États-Unis. Dish lancera le service 5G à Las Vegas plus tard cette année et prévoit de couvrir 70% des États-Unis avec son réseau d’ici la mi-2023.

Fisker (FSR) – Les actions de Fisker ont augmenté de 2,8% en pré-commercialisation après que le constructeur de véhicules électriques a signé un accord de fabrication à long terme avec Magna International (MGA). Magna construira le SUV électrique Fisker Ocean à partir de novembre 2022.

Aon (AON), Willis Towers Watson (WLTW) – Le ministère américain de la Justice a poursuivi pour bloquer l’accord de la compagnie d’assurance Aon visant à acheter la société de conseil Willis Towers Watson pour 35 milliards de dollars. Le département a déclaré que la combinaison pourrait éliminer la concurrence sur plusieurs marchés différents. Aon et Willis Towers ont déclaré que cette décision montrait un manque de compréhension de leurs entreprises, de leurs clients et des marchés sur lesquels ils opèrent.

Akamai Technologies (AKAM) – Diverses institutions financières, gouvernements et compagnies aériennes ont connu de brèves pannes de site Web jeudi matin. Certaines des pannes étaient liées à une défaillance de la société de services Web Akamai Technologies, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé à Bloomberg. Akamai a déclaré qu’il était au courant du problème et qu’il s’efforçait de rétablir le service dès que possible. Les actions ont chuté de 1,5% dans les échanges avant commercialisation.

O’Reilly Automotive (ORLY) – Le détaillant de pièces automobiles a conclu un nouvel accord de crédit renouvelable de 1,8 milliard de dollars avec un groupe de banques dirigé par JPMorgan Chase (JPM).

Jack In The Box (JACK) – La chaîne de restaurants a été jugée « surperformante » dans la nouvelle couverture de RBC Capital, qui a noté la valorisation décotée de l’action par rapport à ses pairs ainsi que les perspectives optimistes de croissance de nouveaux restaurants.