Curebase, partenaire de Meru Health pour étudier le traitement numérique de la dépression

Société d’essais cliniques décentralisée Curebase s’associe à Meru Health pour un essai clinique de trois ans visant à étudier l’efficacité du programme de traitement de 12 semaines de Meru visant à réduire la dépression chez les patients en soins primaires.

Le programme de traitement sur smartphone et guidé par un thérapeute de Meru Health cible la dépression, l’épuisement professionnel et l’anxiété, tandis que Curebase fournit une plate-forme d’essai clinique décentralisée reliant les chercheurs aux participants à l’essai, rationalisant le processus de paperasserie et permettant la gestion à distance des études.

L’essai en deux phases commencera par une phase de preuve de concept, où 15 patients utiliseront Programme de traitement de Meru Health. Quinze autres suivront des méthodes de traitement traditionnelles, telles que la thérapie en face à face, les antidépresseurs ou la thérapie combinée, sous la supervision de leur médecin de premier recours.

Une fois la phase de preuve de concept terminée, les deux sociétés collaboreront pour un essai contrôlé randomisé (ECR), qui comprendra 300 participants et huit cliniques de soins primaires aux États-Unis.

Au cours de l’ECR, Curebase et Meru Health recueilleront les résultats électroniques rapportés par les patients à des fins d’analyse. Une fois que les participants auront terminé le programme de traitement, les chercheurs surveilleront leurs progrès pendant un an maximum pour évaluer les effets durables du programme de traitement de Meru par rapport aux méthodes de traitement standard.

L’essai a été financé par le Le programme de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR) de l’Institut national de la santé devrait commencer le recrutement à l’automne 2022. Il devrait se terminer au printemps 2023.

“Trop de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont également du mal à accéder à un traitement efficace et notre solution a été créée pour aider ces personnes”, a déclaré Kristian Ranta, fondateur et PDG de Meru Health, dans un communiqué. « Curebase est un partenaire idéal pour nous, car la plateforme DCT et les services d’assistance de la société nous permettent de nous concentrer sur les aspects cliniques de ces essais, tout en traitant les patients participants dans divers endroits.

LA GRANDE TENDANCE

Un certain nombre d’entreprises de santé numérique proposent une technologie pour mener des essais cliniques décentralisés, notamment Medable, Reify Health et THREAD. Curebase a récemment clôturé un cycle de financement de série B de 40 millions de dollars, portant sa levée totale à 59 millions de dollars.

La santé mentale numérique continue d’être un domaine clinique populaire pour les investissements, même si dans l’ensemble le financement de la santé numérique a diminué jusqu’à présent en 2022. Meru a levé 38 millions de dollars en fonds propres et en dette de série B l’année dernière, après une série A de 8,1 millions de dollars en 2020.

“Le programme de santé mentale basé sur les smartphones de Meru Health montre un énorme potentiel pour apporter un traitement efficace et accessible à la population croissante de patients souffrant de dépression et d’anxiété”, a déclaré le PDG et fondateur de Curebase, Tom Lemberg, dans un communiqué. “Nous sommes ravis de travailler avec Meru Health sur la recherche clinique qui a le potentiel de bénéficier à des millions d’Américains.”