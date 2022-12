Cure contre la fièvre des cabines au Jamboree de janvier – Shaw Local

Le quartier du parc St. Charles a la réponse parfaite lorsque les familles commencent à ressentir une touche de fièvre de cabine pendant la longue pause hivernale.

C’est le Jamboree de janvier, le nouvel événement spécial du district du parc.

« Célébrons les derniers jours des vacances d’hiver en nous amusant à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré la superviseure des programmes Nature, Emily Shanahan.

Le Jamboree de janvier aura lieu le samedi 7 janvier et proposera de nombreuses activités pour les familles, des courses de tortues à la possibilité de rencontrer et de saluer des créatures à l’intérieur du Hickory Knolls Discovery Center à St. Charles. Il y aura plusieurs possibilités de randonnées guidées sur les sentiers extérieurs, alors habillez-vous convenablement. L’hiver est le moment idéal pour une promenade, qu’il y ait de la neige qui crisse sous nos bottes ou un ciel d’hiver bleu brillant au-dessus.

Après avoir pris beaucoup d’air frais, arrêtez-vous près du feu de camp pour déguster des s’mores et du chocolat chaud. À l’intérieur du centre de découverte de Hickory Knolls, il y aura des activités hivernales, des jeux, de l’artisanat et une heure du conte. Il y aura des apparitions spéciales des mascottes du district du parc – Ollie, June et Stanley – avec une chance de gagner des laissez-passer pour une utilisation estivale aux installations aquatiques.

Inscrivez-vous pour un créneau horaire du Jamboree de janvier – 11 h, midi ou 13 h – et achetez des billets pour 7 $ par personne à stcparks.org/events.

“C’est le moyen idéal pour les familles de s’amuser dans la neige avec ou sans les trucs blancs”, a déclaré Shanahan.

Le centre de découverte Hickory Knolls est ouvert toute l’année et est l’endroit idéal pour passer pendant les vacances d’hiver de l’école pour visiter les créatures résidentes et, si le temps le permet, jouer à l’extérieur. Deux fois par jour, le personnel de Hickory Knolls organise Hanging with Hickory, une occasion pour les visiteurs de se rapprocher d’un ambassadeur des animaux à 11 h et 15 h tous les jours.

Et il est encore temps de s’inscrire aux journées nature sans école, qui auront lieu du 28 au 30 décembre de 8 h 30 à 15 h 30. Aux journées de la nature sans école, les élèves du primaire peuvent passer la journée à explorer des sujets liés à la nature avec des activités, des jeux, de l’artisanat et plus encore. Les élèves apportent leur lunch et une collation.

“Chez Hickory Knolls, nous aidons les familles à combattre la fièvre de la cabine”, a déclaré Shanahan.