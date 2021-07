Curaçao hors de la Gold Cup en raison de positifs au COVID, le Guatemala en

Curaçao a été retiré de la Gold Cup de la CONCACAF vendredi en raison de tests COVID positifs et remplacé par le Guatemala.

Classé 76e, Curaçao devait ouvrir le Groupe A samedi contre El Salvador à Frisco, au Texas, puis affronter le Mexique mercredi à Dallas et Trinité-et-Tobago le 18 juillet à Frisco.

« Avant le début de la phase de groupes de la Gold Cup, toutes les équipes nationales en compétition ont subi plusieurs séries de tests et, malheureusement, la délégation de Curaçao a renvoyé un nombre important de résultats positifs parmi son personnel et ses joueurs lors de la dernière série de tests », CONCACAF dit dans un communiqué.

« Bien que plusieurs joueurs de Curaçao aient renvoyé un résultat de test négatif, les directives de l’État local exigent que plusieurs d’entre eux soient isolés en raison de contacts étroits avec ceux qui ont été testés positifs. À la lumière de ces circonstances, la CONCACAF et la Fédération de football de Curaçao ont convenu que Curaçao ne participer à la Gold Cup. »





Le Guatemala, classé 127e, a perdu son match de qualification au deuxième tour face à la Guadeloupe 10-9 aux tirs au but après un match nul 1-1 mardi.

La CONCACAF a déclaré que le Guatemala était la prochaine équipe la mieux classée disponible à partir des qualifications, où le Guatemala a battu le Guyana 4-0 au premier tour.

« La CONCACAF et la Fédération de football de Curaçao ont tout mis en œuvre pour trouver une solution qui permettrait à Curaçao de concourir, mais la santé et la sécurité des joueurs et du personnel de Curaçao, ainsi que de tous les participants au tournoi, doivent être prioritaires », a déclaré la CONCACAF.