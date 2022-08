Curaçao élimine le Canada à la Série mondiale de la Petite Ligue avec une victoire de 4-2

La course de rêve est terminée pour les Little Mountain Little Leaguers de Vancouver qui, malgré un rallye désespéré en sixième manche, ont été battus 4-2 mardi et éliminés de la course au titre par une équipe bien équilibrée de Willemstad, Curaçao.

Le Canada, qui a battu North Brisbane, Australie 7-0 et Takarazuka, Japon 6-0 plus tôt lors de la 75e Série mondiale de la Petite Ligue, a ensuite vu les chauves-souris se refroidir dans une défaite de 10-0 contre Matamoros, au Mexique. L’équipe de Vancouver n’a réussi que cinq coups sûrs épars contre Curaçao.

Lucas Weisser, le lanceur partant du Canada, a travaillé 3,2 manches et a eu trois retraits au bâton. Malheureusement, il a émis six buts sur balles, ce qui a permis à Curaçao d’enregistrer quelques premiers runs. En fait, Curaçao n’a eu que cinq coups sûrs dans tout le match mais a marqué deux fois lors de la première manche et a laissé les bases chargées. Ils ont marqué deux autres points dans le troisième et ont ensuite laissé leurs lanceurs et leur défensive les guider vers la victoire.

Le Canada a eu des occasions de marquer en troisième, quatrième et sixième manches, mais n’a pas réussi à réussir des coups sûrs en temps opportun, bloquant cinq coureurs de base.

Curaçao joue mercredi contre Managua, la capitale du Nicaragua. Curaçao a commencé son tournoi en battant le Nicaragua 2-0, avant de s’incliner 9-3 contre le Panama et de rebondir avec une victoire tendue 1-0 contre l’Italie.

LIGNES DE BASE : Reangelo Decaster était le lanceur gagnant. Le droitier a duré quatre manches, accordant un coup sûr et aucun point tout en en retirant six. Oshondrickson Doran et Davey-Jay Rijke sont sortis de l’enclos des releveurs et ont aidé à clôturer le match en soulagement. Davey-Jay a enregistré les trois derniers retraits pour mériter l’arrêt. … Lucas Weisser a réussi deux des cinq coups sûrs du Canada.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 août 2022.

La Presse canadienne

BaseballPetite ligue de baseball