Cuppy, philanthrope à la mode, DJ fille d’un milliardaire, à New York

Cuppy est à la mode et philanthrope. Getty Images pour Tory Burch

Ce DJ était à la mode et philanthrope à New York.

Cuppy — la société basée à Londres producteur de musique et fille de Le milliardaire nigérian Femi Otedola – était au premier rang de la Fashion Week de New York ce mois-ci.

Mais le passionné de musique, qui a obtenu une maîtrise de NYU, n’était pas là juste pour être chic.

Elle a également lancé un nouveau programme de bourses à son alma mater et a organisé un événement pour les jeunes au Assemblée générale des Nations Unies.

Cuppy a été aperçu lors d’un spectacle étoilé de Tory Burch. cuppymusic/Instagram

Le DJ a lancé le Cuppy Africa Steinhardt Scholars Fund. NYU Steinhardt

Le DJ (née Florence Otedola) a été aperçu lors d’un Spectacle de Tory Burch à Williamsburgainsi que d’autres VIP, dont Michelle Williams, Ivy Getty, Jodie Turner-Smith, Mindy Kaling et Elizabeth Olsen.

Le philanthrope d’origine nigériane s’est également arrêté à NYU quelques jours plus tard pour lancer le Cuppy Africa Steinhardt Scholars Fund, qui « fournira des allocations à deux étudiants inscrits à des programmes d’études supérieures à temps plein à Steinhardt pour répondre à leurs besoins financiers inattendus et urgents », a indiqué l’école.

Charlemagne, le Dieu, était également présent à l’événement.

Cuppy a rencontré Jack H. Knott, le doyen de Gale et Ira Drukier de NYU Steinhardt. NYU Steinhardt

Cuppy – qui une fois interné au Roc Nation de Jay-Zet titulaire d’un autre diplôme d’études supérieures d’Oxford — a déclaré lors de l’événement : « Le Nigeria est l’un des pays les plus passionnants et les plus dynamiques au monde, mais c’est aussi un endroit où l’éducation est un privilège… Dans l’enseignement supérieur, vous réalisez que tout le monde vient d’une étape de vie différente et je veux aider les personnes qui sont entrées à NYU à y rester.

Le code vestimentaire de l’événement était « une tenue d’inspiration africaine ».

Pendant son séjour en ville, Cuppy, 31 ans – qui dirige également le Red Velvet Music Group et la Fondation Cuppy – a animé la cérémonie d’ouverture du Sommet du futur de l’ONU.

Cuppy s’est adressé à l’ONU. cuppymusic/Instagram

Cuppy est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’Oxford. FilImage

Parmi les participants figuraient la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, et Felipe Paullier, le sous-secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse.

S’adressant à l’Assemblée générale de Youth Action, Cuppy a apporté un peu d’énergie de DJ à son apparition avec un « Cuppy crowd check », et s’est même demandé : « Peut-être que je pourrais être la première femme présidente du Nigeria, qui sait ? Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un peu d’espoir.