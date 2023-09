« Cupidité, mauvaise discipline » – Gary Neville blâme les Glazers pour les problèmes de Manchester United

La légende de Manchester United, Gary Neville, affirme que les Glazers sont responsables des problèmes du club après une autre défaite décevante samedi.

L’équipe d’Erik ten Hag s’est inclinée 3-1 contre Brighton à Old Trafford et a désormais perdu trois de ses cinq matches en Premier League cette saison.

Dans un discours passionné sur les réseaux sociaux, Neville a écrit : « Je reviens tout juste d’Old Trafford et il faut toujours être optimiste avant le match, mais le plus inquiétant est que ce que nous avons fini par regarder n’était pas une surprise.

« Ce n’était pas un manque d’effort ou un groupe de joueurs pas intéressés. C’était une équipe bien battue par des adversaires bien entraînés et qui savaient ce qu’ils faisaient. C’est aussi simple que cela…

« Oh et oui, les Glazers sont responsables. C’est comme ça que ça marche. Vous possédez une entreprise et tout le bon et le mauvais vous appartient ! Ils ont hérité du meilleur dans tous les domaines. Ils ont supervisé 10 ans de médiocrité en dehors du terrain et sur le terrain. .

« Ils ont créé une culture de cupidité, d’indiscipline, d’indécision et d’incertitude qui traverse tout le club. »

Neville espère maintenant que les propriétaires controversés vendront, permettant ainsi à l’équipe la plus titrée d’Angleterre de connaître des temps meilleurs.

« Il serait préférable qu’ils vendent le club avec une certaine rapidité et efficacité et qu’ils permettent au moins que les éléments en dehors du terrain soient correctement corrigés, ce qui redéfinirait le ton et la culture », a-t-il écrit.

« Le football est volatile, donc les résultats sur le terrain peuvent être irréguliers et cycliques, mais si les éléments en dehors du terrain, y compris la direction et le leadership des propriétaires, sont parfaits, cela vous donne de meilleures chances de réussir. »

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, était hué par les fans d’Old Trafford lors de la défaite 3-1 de son équipe contre Brighton samedi.

Ten Hag a déclaré que United devrait être « déçu et ennuyé » après sa défaite contre les Seagulls, mais insiste sur le fait que le club n’est pas en crise après leur troisième défaite en cinq matchs de Premier League cette saison.

Pendant ce temps, Jadon Sancho pourrait être réglé pour la porte de sortie après sa rupture très publique avec Ten Hag avant la trêve internationale.