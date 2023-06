Cup Series : aperçu des paris Toyota/Save Mart 350, cotes, conseils

NASCAR est l’une des premières marques du sport automobile mondial et est particulièrement populaire aux États-Unis. En plus des courses d’action passionnantes, le choix des séries NASCAR de première classe à suivre explique également son attrait. La 2023 Cup Series est un excellent exemple et une série de voitures de série qui attire toujours beaucoup d’attention. Après avoir débuté la saison 2023 en février, l’action dans cette compétition est désormais bien engagée.

L’une des principales raisons de la popularité de cette série est ses courses emblématiques. Le Toyota/Save Mart 350 est l’un des plus appréciés, et ce n’est pas surprenant quand on se souvient des liens étroits de Toyota avec NASCAR. Si vous prévoyez d’ajouter plus de plaisir à cette course en pariant dessus, cet article vous dira tout ce que vous devez savoir à l’avance.

Top paris sportifs américains pour les paris NASCAR

Pourquoi nous avons choisi ces sites de paris américains

Nous avons classé DraftKings comme le meilleur site de paris NASCAR en raison de sa vaste gamme d’options de paris, de paris en direct sur la course et de promotions exclusives adaptées aux passionnés de sport automobile.

Cependant, si vous avez besoin d’un site sûr et amusant pour parier sur des événements comme le Toyota/Save Mart 350, les plateformes que nous avons énumérées ci-dessus ont fait mouche. Mais comment savons-nous cela avec certitude? Tout se résume aux critères que nous avons utilisés lors de la recherche des meilleurs sites de paris sportifs à utiliser. Les éléments les plus importants que nous avons examinés spécifiquement étaient :

Sports et marchés disponibles – L’une des choses essentielles pour toute plateforme de paris en ligne est les sports et les marchés sur lesquels elle doit parier. Si vous envisagez de parier sur la prochaine course Toyota / Save Mart 350, par exemple, vous inscrire avec un bookmaker qui ne couvre pas NASCAR n’est pas bon. Nous avons recherché des sites de paris qui avaient un excellent choix de marchés individuels avec lesquels s’impliquer. Ceci est important car cela vous donne plus de choix en tant que parieur et signifie que les paris sportifs sont toujours passionnants.

– L’une des choses essentielles pour toute plateforme de paris en ligne est les sports et les marchés sur lesquels elle doit parier. Si vous envisagez de parier sur la prochaine course Toyota / Save Mart 350, par exemple, vous inscrire avec un bookmaker qui ne couvre pas NASCAR n’est pas bon. Nous avons recherché des sites de paris qui avaient un excellent choix de marchés individuels avec lesquels s’impliquer. Ceci est important car cela vous donne plus de choix en tant que parieur et signifie que les paris sportifs sont toujours passionnants. Choix de moyens de paiement sécurisés – Parier sur des sports via un bookmaker en ligne implique naturellement de déposer de l’argent sur votre compte pour parier et de retirer tous les gains que vous réalisez. Il est donc crucial de trouver une plateforme qui propose non seulement une large gamme d’options de paiement, mais qui soit également la plus sûre à essayer. Cela vous protège lorsque vous pariez en ligne et signifie que vous avez plus de flexibilité dans la façon dont vous déposez/retirez de l’argent.

– Parier sur des sports via un bookmaker en ligne implique naturellement de déposer de l’argent sur votre compte pour parier et de retirer tous les gains que vous réalisez. Il est donc crucial de trouver une plateforme qui propose non seulement une large gamme d’options de paiement, mais qui soit également la plus sûre à essayer. Cela vous protège lorsque vous pariez en ligne et signifie que vous avez plus de flexibilité dans la façon dont vous déposez/retirez de l’argent. Licences et cybersécurité – Une chose que tous les sites que nous recommandons peuvent dire avec confiance, c’est qu’ils sont sûrs et 100% légitimes. Il est essentiel de ne parier que sur les courses NASCAR dans des paris sportifs entièrement réglementés autorisés à opérer par un organisme de jeu indépendant respecté. Cela vous garantit de rester à l’écart des sites frauduleux et de ne parier que sur des plateformes honnêtes. La cybersécurité est un autre facteur clé que nous avons examiné lors de la recherche des meilleurs sites de paris NASCAR, et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Il est essentiel pour tous les paris sportifs sur lesquels vous pariez d’utiliser les dernières mesures de sécurité en ligne (comme la technologie de cryptage des données SSL) pour protéger les informations des clients et faire tout leur possible pour tenir les pirates à distance.

– Une chose que tous les sites que nous recommandons peuvent dire avec confiance, c’est qu’ils sont sûrs et 100% légitimes. Il est essentiel de ne parier que sur les courses NASCAR dans des paris sportifs entièrement réglementés autorisés à opérer par un organisme de jeu indépendant respecté. Cela vous garantit de rester à l’écart des sites frauduleux et de ne parier que sur des plateformes honnêtes. La cybersécurité est un autre facteur clé que nous avons examiné lors de la recherche des meilleurs sites de paris NASCAR, et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Il est essentiel pour tous les paris sportifs sur lesquels vous pariez d’utiliser les dernières mesures de sécurité en ligne (comme la technologie de cryptage des données SSL) pour protéger les informations des clients et faire tout leur possible pour tenir les pirates à distance. Bonus – L’une des choses les plus populaires sur les sites de jeux en ligne est les bonus intéressants qu’ils offrent aux clients. Il peut s’agir de bonus de bienvenue pour les nouveaux joueurs, leur offrant une promotion de dépôt assortie pour en profiter ou des promotions hebdomadaires en cours pour les clients existants. Saisir les meilleures offres sur les meilleurs paris sportifs vaut la peine car cela vous donne de l’argent gratuit pour parier et une chance d’essayer de nouvelles stratégies de pari sans risque.

– L’une des choses les plus populaires sur les sites de jeux en ligne est les bonus intéressants qu’ils offrent aux clients. Il peut s’agir de bonus de bienvenue pour les nouveaux joueurs, leur offrant une promotion de dépôt assortie pour en profiter ou des promotions hebdomadaires en cours pour les clients existants. Saisir les meilleures offres sur les meilleurs paris sportifs vaut la peine car cela vous donne de l’argent gratuit pour parier et une chance d’essayer de nouvelles stratégies de pari sans risque. Expérience utilisateur – Tout site de paris en ligne doit offrir la meilleure expérience utilisateur et être agréable à naviguer. En conséquence, c’était l’un des principaux critères que nous avons utilisés lors du choix des plateformes de paris NASCAR à recommander. Des interfaces utilisateur intuitives aux conceptions élégantes et aux marchés de sports/paris faciles à trouver, tous nos sites de jeu NASCAR préférés ont obtenu de bons résultats ici.

– Tout site de paris en ligne doit offrir la meilleure expérience utilisateur et être agréable à naviguer. En conséquence, c’était l’un des principaux critères que nous avons utilisés lors du choix des plateformes de paris NASCAR à recommander. Des interfaces utilisateur intuitives aux conceptions élégantes et aux marchés de sports/paris faciles à trouver, tous nos sites de jeu NASCAR préférés ont obtenu de bons résultats ici. Paris mobiles – Parier sur les meilleurs événements NASCAR via un appareil mobile est très pratique et c’est quelque chose que beaucoup de gens aiment faire maintenant. Il vous permet également de placer des paris où que vous soyez et lorsque vous avez quelques secondes de libre. Tous les sites que nous avons sélectionnés offrent une expérience de pari mobile de premier ordre, soit via une application mobile dédiée, soit directement depuis le navigateur Web de votre appareil.

2 Cotes de pari Toyota/Save Mart 350.

Parier sur NASCAR est-il légal aux États-Unis ?

Le jeu sur les courses NASCAR est 100% légal aux États-Unis – tant que l’État d’où vous pariez a officiellement sanctionné les paris sportifs. Les États où les paris sportifs sont actuellement légaux comprennent :

Arizona

Arkansas

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Louisiane

Maryland

Massachusetts

Michigan

Mississippi

Montana

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New York

Ohio

Oregon

Pennsylvanie

Rhode Island

Dakota du Sud

Tennessee

Virginie

Washington DC.

Washington

Virginie-Occidentale

Wyoming

Que vous envisagiez de parier depuis Vegas dans le Nevada ou tout autre endroit où les paris sportifs sont légaux, vous ne devriez avoir aucun problème.

Quand aura lieu la course Toyota/Save Mart 350 2023 ?

Le Toyota/Save Mart 350 fait partie de la saison des séries de stock car NASCAR et devrait avoir lieu le 11 juin 2023 à 12h30.

Où se déroulera la course Toyota/Save Mart 350 2023 ?

Cet événement majeur de la série NASCAR Cup se tiendra sur la piste Sonoma Raceway à Sonoma, en Californie. Ce sera quelque chose que les propriétaires de Toyota et tous les fans de course vont adorer.

Quels paris puis-je faire sur le Toyota/Save Mart 350 ?

Tous les fans de NASCAR savent que c’est un sport avec beaucoup de détails à plonger. Le nombre de drapeaux colorés (du vert à l’orange, blanc, noir, bleu, jaune et rouge) est un bon exemple et mérite d’être connu. Cette utilisation de drapeaux colorés ne se limite pas aux événements NASCAR et voit d’autres sports automobiles utiliser différentes couleurs de drapeaux, du rose au violet également.

Un autre détail de ce sport qui se rapporte directement aux paris sur des courses comme le Toyota/Save Mart 350 est le type de paris à placer. Mais quels sont les plus populaires à faire ?

Gagnant

Les paris gagnants sont tout aussi populaires pour les courses NASCAR que pour les autres sports. Comme son nom l’indique, il s’agit de prédire qui remportera la course au total. Bien que ce pari puisse parfois être difficile à réussir, il est facile à comprendre et disponible dans tous les paris sportifs.

Podiums

Si les pronostics de pari sur qui remportera la victoire s’avèrent trop difficiles, passer au marché des podiums pourrait bien être judicieux. Cela implique de soutenir quelqu’un pour qu’il termine dans les trois premières places et obtienne une place sur le podium au général. Il s’agit d’un autre pari simple pour comprendre que tous les meilleurs paris sportifs portent et augmente les chances que votre pari soit gagné.

Paris de proposition

Les paris sur les accessoires sont un autre type de pari plus exotique que vous pourriez faire sur le Toyota/Save Mart 350 en 2023. Ils impliquent de faire une prédiction qu’un événement spécifique de la course se produira. Vous pourriez, par exemple, faire des prédictions que Kyle Larson sera en tête après 20 tours, qu’une des roues de la voiture de Daniel Suarez tombera ou qu’il y aura plus de dix avertissements dans l’ensemble. En plus d’être très amusants, les paris sur les accessoires permettent de personnaliser votre pari sur les courses de voitures et offrent également des cotes décentes.

Matchs en tête-à-tête

Les gens qui aiment parier sur les séries NASCAR, qui voient des voitures courir, adorent ce pari. Les confrontations en tête-à-tête offrent une façon nouvelle et intéressante de parier sur le Toyota/Save Mart 350 2023 et sont faciles à saisir. Il s’agit de parier qu’un pilote finira dans une meilleure position qu’un autre arrivé en fin de course. Même si votre pilote arrive 20e, vous gagnez quand même si l’autre pilote termine en dessous !

De quelle série NASCAR le Toyota/Save Mart 350 fait-il partie ?

La Toyota/Save Mart 350 est une course de la NASCAR Cup Series. C’est l’une des premières séries du sport, en plus de la série Craftsman Truck et de la série NASCAR Xfinity. En plus du Toyota/Save Mart 350, il accueille de nombreuses courses populaires, dont l’Illinois 300 du week-end dernier et bien sûr, le Daytona 500.

Alors que des camions comme le Toyota Tundra peuvent être vus dans la série Craftsman Truck, la série Cup voit des conducteurs prendre le volant de véhicules comme la Toyota Camry et la Chevrolet Camaro. Cette série compte également de nombreux pilotes célèbres en compétition, dont Kyle Busch, Joey Logano et Kyle Larson.

2 Pariez sur NASCAR.

Meilleures cotes pour les paris Toyota/Save Mart 350 2023

Tout bon aperçu des paris sur la course automobile mondiale Toyota / Save Mart 350 2023 examinera qui sont les meilleurs prétendants. Bien qu’il n’y ait pas encore de cotes de pari disponibles, les résultats et les performances en 2023 suggèrent que les pilotes ci-dessous seront confiants de gagner lorsqu’ils prendront le volant (cotes du vainqueur de la coupe de DraftKings):

Il sera intéressant de voir comment les marchés des paris se forment plus près du temps et quelles cotes Toyota/Save Mart 350 sont données pour les pilotes préférés ci-dessus. Vous devriez penser que Daniel Suarez serait également un bon choix pour prendre le drapeau à damier, bien qu’il n’ait pas été formidable cette saison – il a remporté l’événement en 2022 après tout.

Nos meilleurs pronostics Toyota/Save Mart 350

Bien qu’il soit tentant de plonger directement dans les paris sur cet événement dans l’un des superbes paris sportifs recommandés plus haut dans notre article, il est sage d’obtenir d’abord quelques conseils. Mais quels conseils pour parier sur des courses NASCAR comme celle-ci s’avèrent les plus utiles ?

Comparer les prix pour les cotes Toyota/Save Mart 350, les lignes de pari et le spread au meilleur rapport qualité-prix.

pour les cotes Toyota/Save Mart 350, les lignes de pari et le spread au meilleur rapport qualité-prix. Fais quelques recherches dans tout pari Toyota potentiel avant de le faire

dans tout pari Toyota potentiel avant de le faire Pensez à profiter de plusieurs bonus sur différents paris sportifs .

. Se servir de paris sur les accessoires .

. Considérez les favoris pour le marché gagnant – ils sont généralement soutenus pour une raison !

pour le marché gagnant – ils sont généralement soutenus pour une raison ! Prenez note des temps d’entraînement et de qualification pour évaluer dans quelle forme se trouvent les conducteurs.

pour évaluer dans quelle forme se trouvent les conducteurs. Apprendre la grille de départ et comment les positions de départ peuvent affecter les performances des pilotes/les résultats de la course.

et comment les positions de départ peuvent affecter les performances des pilotes/les résultats de la course. Pensez aux paris en direct une fois la course commencée.

Jeu responsable

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est une personne qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

Conseil national sur le jeu problématique – https://www.ncpgambling.org/

Conscient du pari – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide concernant un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 1-800-522-4700 ou rendez-vous sur ncpgambling.org/chat