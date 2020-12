Loin d’accélérer une nouvelle vague de fermetures d’entreprises, le changement du gouverneur est susceptible de retarder de plusieurs semaines un retour potentiel des restrictions les plus strictes du début de l’année. Une augmentation du nombre d’hospitalisations fait suite à une augmentation des cas positifs, et l’État a prévu plusieurs mesures que les hôpitaux peuvent prendre pour augmenter leur capacité avant qu’un arrêt ne soit nécessaire.

La statistique virale qui avait transpercé les New-Yorkais – le taux de tests qui reviennent positifs – n’est plus le principal moteur de l’action de l’État, comme c’était le cas lorsque M. Cuomo a cherché à enrayer les épidémies virales dans des zones désignées. Cet effort n’a pas endigué une vague croissante d’infections dans tout l’État, et l’accent est désormais mis sur la capacité hospitalière.

Avec la flambée des cas de coronavirus, le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York a radicalement changé sa stratégie de s’attaquer aux grappes locales et de protéger le système de santé de l’État dans le but d’éviter un retour aux pires jours du printemps, lorsque les hôpitaux étaient tendus à la limite.

Après des mois de faibles taux de tests positifs, New York est maintenant dans la même position que les autres États au milieu d’une épidémie nationale qui s’aggrave: surveiller avec une inquiétude accrue le remplissage des lits d’hôpitaux.

Plus de 5300 personnes ont été hospitalisées dans tout New York jeudi, un niveau jamais vu depuis mai. Le taux de nouveaux cas par habitant à New York est meilleur qu’il ne l’est dans la plupart des États, mais pire que dans d’autres, notamment au Texas et en Floride, bien que les niveaux de dépistage varient.

« Si vous extrapolez à ce taux de croissance, vous pourriez envisager la fermeture de New York dans un mois », a déclaré M. Cuomo dans une interview vendredi.