Cuomo témoignera devant la commission de la Chambre qui l’accuse d’avoir dissimulé l’affaire du COVID-19

L’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit témoigner publiquement mardi devant une sous-commission du Congrès critiquant sa gestion de la pandémie de COVID-19 alors qu’elle commençait à se propager dans les maisons de retraite de l’État en 2020.

Les membres de la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la pandémie de coronavirus, dirigée par les républicains, ont publié un rapport avant le témoignage de Cuomo, accusant le démocrate d’avoir organisé une « dissimulation » pour cacher des erreurs mettant en danger les résidents des maisons de retraite.

« L’administration Cuomo est responsable de l’exposition imprudente de la population la plus vulnérable de New York au COVID-19 », a déclaré lundi dans un communiqué le représentant américain Brad Wenstrup, le républicain de l’Ohio qui préside le sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus.

Le porte-parole de Cuomo a accusé le comité d’avoir gaspillé l’argent des contribuables dans une enquête qui n’a trouvé « aucune preuve d’actes répréhensibles ».

« Ce rapport du caucus MAGA n’est qu’un écran de fumée et des miroirs destinés à continuer de détourner l’attention de l’échec de Trump dans la gestion de la pandémie », a déclaré Rich Azzopardi, porte-parole de Cuomo. Il l’a qualifié de « pamphlet partisan bâclé et à moitié cuit, construit sur des témoignages non corroborés et triés sur le volet et des conclusions non étayées par des preuves ou la réalité ».

Cuomo a démissionné de ses fonctions en août 2021 suite à des allégations de harcèlement sexuel, qu’il nie.

Cuomo était largement considéré comme une figure rassurante au cours des premiers mois de la pandémie, mais sa réputation a souffert après les révélations selon lesquelles son administration avait publié un décompte incomplet du nombre de décès dans les maisons de retraite et les établissements de vie assistée.

Les critiques se sont également concentrées sur une directive publiée en mars 2020 qui interdisait initialement aux maisons de retraite de refuser d’accepter des patients simplement parce qu’ils avaient été atteints de la COVID-19.

L’ordonnance a été émise pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés par des patients atteints de la COVID-19 qui n’étaient plus suffisamment malades pour nécessiter une hospitalisation, mais qui avaient besoin de soins en maison de retraite pour d’autres pathologies et ne pouvaient pas simplement être libérés ou renvoyés chez eux.

Plus de 9 000 patients atteints du coronavirus en voie de guérison ont été libérés des hôpitaux et transférés dans des maisons de retraite en vertu de la directive, qui a été annulée en raison de spéculations selon lesquelles elle avait accéléré les épidémies.

Il y a eu environ 15 000 décès dus au COVID-19 parmi les résidents des établissements de soins de longue durée à New York, bien plus que le chiffre initial divulgué.

La commission du Congrès a déclaré avoir déterminé que Cuomo et ses principaux collaborateurs avaient approuvé la directive et avaient ensuite tenté de détourner la responsabilité en ordonnant un rapport non scientifique concluant que la directive annulée de mars avait probablement eu peu d’impact sur les décès.

D’anciens hauts responsables de l’administration Cuomo ont été interrogés dans le cadre de l’enquête.

Cuomo a témoigné devant le sous-comité en juin , mais c’était à huis clos.

Cuomo a dissous le sous-comité, écrit dans le Daily Beast Lundi, le gouvernement a déclaré qu’il cherchait à détourner l’attention des échecs de l’ancien président Donald Trump en matière de gestion de la pandémie. Il a déclaré qu’il « continuait à politiser le COVID plutôt que d’en tirer des leçons ».

« La stratégie du GOP était, et est toujours, de fabriquer des théories pour blâmer les États et les gouverneurs pour les décès dus au COVID », a-t-il écrit.

Un rapport d’État commandé par le successeur de Cuomo, le gouverneur Kathy Hochul, et a publié ceci L’été dernier, nous avons constaté que même si les politiques sur la manière dont les maisons de retraite devraient gérer la COVID-19 étaient « précipitées et non coordonnées », elles étaient fondées sur la meilleure compréhension de la science à l’époque.