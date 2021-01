Le procureur général de l’État de New York a déclaré que l’administration du gouverneur Andrew Cuomo avait considérablement sous-estimé les décès dans les maisons de soins infirmiers Covid-19, ce qu’il était depuis longtemps accusé de faire.

En enquêtant sur un échantillon de 62 des quelque 600 foyers de soins de l’État, le procureur général Letitia James a constaté que l’État n’avait signalé que 1229 décès dans des foyers de soins dans ces établissements, tandis que les foyers eux-mêmes avaient signalé 1914 décès dus à Covid-19.

Si ce même écart se vérifie dans tout l’État, cela signifierait que les décès dus au virus dans les maisons de soins infirmiers sont sous-déclarés de 56%. Cela rapprocherait les 8 711 décès signalés par l’État de 13 000.

«Alors que la pandémie et nos enquêtes se poursuivent, il est impératif que nous comprenions pourquoi les résidents des maisons de retraite médicalisées de New York ont ​​souffert inutilement à un rythme aussi alarmant». James a déclaré jeudi.

Plus de 20 maisons de soins infirmiers font actuellement l’objet d’une enquête pour sous-déclaration des chiffres et pour non-application des directives de prévention Covid-19.

Le département de la santé de New York ne compte pas les décès de patients qui décèdent après avoir été transférés à l’hôpital, ce qui peut expliquer au moins certaines des différences de chiffres – et le gouvernement de New York a longtemps été accusé de minimiser les effets de Covid-19 , en particulier dans les maisons de retraite.

Cuomo lui-même a été la cible de nombreuses accusations, avec un ordre précoce pendant la pandémie obligeant les maisons de retraite à accepter que les patients positifs à Covid-19 soient signalés par les critiques comme entraînant probablement des milliers de décès de personnes âgées. James a trouvé la décision «Peut avoir exposé les résidents à un risque accru de préjudice dans certains établissements» et conduire à des morts inutiles.

«Cela arrive enfin. @NYGovCuomo va devoir répondre de son rôle dans la tragédie des maisons de retraite et la dissimulation. Les anges ont gagné » Janice Dean de Fox News a tweeté en réaction au nouveau rapport. Dean a été l’un des critiques les plus virulents de Cuomo, ayant perdu ses deux beaux-parents à Covid-19 alors qu’ils séjournaient dans une maison de retraite à New York pendant la pandémie.

Cuomo a blâmé le gouvernement fédéral pour le nombre élevé de victimes de Covid-19 à New York.

S’exprimant sur MSNBC cette semaine, il a déclaré que New York était « Pris en embuscade comme aucun autre État » en raison de «Incompétence fédérale», ajouter ça «Un gouvernement incompétent tue des gens.»

