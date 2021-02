Cuomo sous examen pour mauvaise gestion des données sur les décès dans les foyers de soins

Le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York a écrit le livre sur le leadership pandémique, littéralement. Il a remporté un Emmy international pour ses briefings télévisés au cours des premiers mois de l’épidémie. Maintenant, son image auto-créée en tant que gouverneur américain du Covid-19 peut être menacée par ses efforts pour la protéger.

M. Cuomo a reconnu lundi que le manque de transparence de son administration sur la façon dont elle comptait les décès liés aux coronavirus dans les maisons de retraite de l’État avait été une erreur.

La pandémie a ravagé les foyers de soins à travers le pays. Mais pas plus tard qu’en janvier, New York ne signalait qu’environ 8 500 décès dans les maisons de retraite, à l’exclusion des décès liés au virus survenus en dehors de ces établissements, comme dans les hôpitaux. Maintenant, avec ceux inclus, plus de 15000 résidents des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée de New York sont connus pour être morts de Covid-19.

Le pic est survenu après que le procureur général de l’État, Letitia James, ait accusé l’administration Cuomo de sous-dénombrer gravement les décès liés aux maisons de retraite. L’État a rapidement mis à jour ces chiffres, en ajoutant des milliers. Une ordonnance du tribunal a depuis conduit à plus de mises à jour et à un nombre encore plus élevé.