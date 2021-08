Cuomo s’allie aux conseillers divisés sur la question de savoir si le gouverneur doit se battre ou démissionner

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole lors d’une conférence de presse dans ses bureaux à New York, le 24 mars 2021.

Les proches alliés et conseillers du gouverneur de New York Andrew Cuomo sont divisés sur la question de savoir s’il doit démissionner ou combattre une vague d’accusations de harcèlement sexuel.

Jay Jacobs, président du Parti démocrate de l’État de New York et confident de longue date de Cuomo, a déclaré jeudi soir à CNBC qu’il avait dit en privé à Cuomo qu’il devrait démissionner.

Bien que Cuomo n’ait pas signalé qu’il démissionnerait, a déclaré Jacobs, il pense que le gouverneur le fera pour le bien de l’État.

Un rapport indépendant commandé par le procureur général de l’État, Letitia James, a déclaré que Cuomo avait violé les lois fédérales et nationales en harcelant sexuellement au moins 11 femmes, dont un soldat de l’État, et avait exercé des représailles contre un accusateur. Le président Joe Biden et d’autres hauts responsables du Parti démocrate, tels que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., ont appelé Cuomo à démissionner.

Les procureurs de New York, y compris le procureur du district de Manhattan, ont demandé des preuves de l’enquête. Les législateurs d’Albany ont déclaré jeudi que leur enquête de destitution sur les actions présumées du gouverneur touchait à sa fin.

Pourtant, plusieurs associés et conseillers de Cuomo exhortent en privé le gouverneur assiégé à se battre, selon plusieurs personnes informées à ce sujet. Beaucoup de ces personnes ont travaillé avec ou connaissent Cuomo depuis plus d’une décennie et lui sont restées fidèles à travers plusieurs scandales.

Ces personnes ont décrit des conversations récentes avec Cuomo et ses collaborateurs sous couvert d’anonymat afin de parler librement.

Un porte-parole de Cuomo n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Le gouverneur a rejeté les allégations.

« Tout ce que j’ai entendu, jusqu’à environ 2 [Wednesday] après-midi, était-il prévu de se battre », a déclaré un allié de longue date de Cuomo qui a été en contact avec les conseillers les plus proches du gouverneur.

Une autre personne, qui s’est entretenue avec un conseiller de Cuomo mercredi lors d’un match des Yankees de New York, a déclaré que l’assistant avait indiqué que le gouverneur prévoyait de lutter contre les allégations.

Un allié de longue date du gouverneur a déclaré qu’un groupe croissant de personnes tentaient de le persuader de rester en poste.

Un sondage mariste réalisé après la publication du rapport du procureur général montre que 63% des électeurs inscrits à New York pense que Cuomo devrait démissionner.

Le gouverneur de trois mandats est rééligible l’année prochaine.