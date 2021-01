Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a finalement annoncé vendredi que les repas en salle à New York reprendraient le jour de la Saint-Valentin – deux mois après son interdiction – après des mois de campagne de la part de l’industrie et après avoir été critiqué par de multiples poursuites.

Les repas à l’intérieur reprendront dans la ville le 14 février, mais seulement à une capacité de 25%, ce que les restaurateurs jugent encore injuste lorsque d’autres parties de l’État peuvent avoir plus de convives.

En décembre, Cuomo a mis fin à tous les repas à l’intérieur juste à l’approche de la saison des vacances et que les températures ont chuté.

Il a dit que c’était parce que la ville de New York est si densément peuplée et a blâmé le taux de rT de Covid, mais n’a donné aucune donnée pendant des semaines sur ce qu’était réellement le taux de rT.

Il a également permis aux repas à l’intérieur de se poursuivre dans d’autres parties de l’État où le virus était un problème beaucoup plus grave. En conséquence, les restaurants ont poursuivi en justice. Certains se sont regroupés pour intenter des poursuites tandis que d’autres préparaient toujours les leurs lorsqu’il a fait l’annonce de la réouverture vendredi.

Vendredi, le taux de positivité des tests à l’échelle de l’État était de 4,65% – le plus bas depuis le 11 décembre – lorsqu’il a annoncé la fermeture.

Le nombre d’infections à New York est depuis des mois parmi les plus bas de l’État.

Cuomo a également annoncé vendredi que les mariages de 150 invités pouvaient se reproduire à partir du 15 mars, à condition que toutes les personnes présentes aient été testées négatives.

«C’est juste une bonne idée. Engagez-vous le jour de la Saint-Valentin lorsque les restaurants rouvriront et le 15 mars – vous pouvez célébrer le mariage », a-t-il plaisanté lors de sa conférence de presse vendredi.

Cuomo a annoncé vendredi que les restaurants de New York pourraient reprendre les repas à l’intérieur le 14 février à une capacité de 25%. Il autorise également les mariages de 150 invités à partir du 15 mars si tout le monde est vacciné. Cuomo a tenté de plaisanter vendredi en disant que les gens devraient se fiancer le jour de la Saint-Valentin et se marier le 15 mars

Depuis le 14 décembre, les convives de New York ont ​​dû recourir à s’asseoir dehors

Jeudi, le taux de positivité des tests à Manhattan n’était que de 2,6% à Staten Island, il était 5,2% et à Brooklyn, c’était 4,3%. Dans le Bronx, il était de 5,5% et dans le Queens, de 5%.

La moyenne de sept jours donnée par Cuomo vendredi est plus élevée.

En revanche, à Long Island, les restaurants peuvent fonctionner à une capacité plus élevée et il en est ainsi depuis des mois. Il a le taux de positivité de test le plus élevé de n’importe où dans l’état.

Dans le comté d’Orange et le comté de Rockland, zones juste à l’extérieur de New York avec de grandes communautés juives orthodoxes, il est de 6,7% et 6,5%.

Dans le comté de Suffolk, les Hamptons, il est de 5,7%.

Les restaurateurs ont demandé à plusieurs reprises des explications et ont été ignorés.

Jeudi, avant sa décision, Rocco Sacramento, le propriétaire de la Trattoria L’Incontro à Astoria, dans le Queens, a déclaré au New York Post: « Les restaurants sont bondés à Nassau et j’ai l’impression que je vais f ***** * me tirer dessus! Vous vous moquez de moi?!

Le mois dernier, après que Cuomo a autorisé tous les autres restaurants de l’État à rouvrir, la New York City Hospitality Alliance a déclaré à DailyMail.com: « Le maintien de l’interdiction de manger à l’intérieur à New York est séparé de toutes les données et critères de l’État. articulé et doit être terminé maintenant ».

Cuomo a décidé le 14 décembre que les restaurants de New York devaient tous cesser immédiatement de manger à l’intérieur. Cela a forcé des centaines de restaurants à licencier du personnel et nombre d’entre eux ont dû fermer leurs portes.

D’autres ont fermé pour la saison, certains que cela ne vaudrait pas la peine de courir pendant l’hiver alors que les perspectives d’activité de leurre étaient si faibles.

Ceux qui ont persévéré ont été forcés de proposer des sièges extérieurs coûteux qui avaient des radiateurs et parfois des couvertures pour garder les convives au chaud.

Même dans ce cas, on leur a dit de se conformer aux règles difficiles fixées par la State Liquor Authority.

Beaucoup ont protesté et ont exigé de savoir pourquoi Cuomo tenait la ville en otage.

Certains ont affirmé qu’il mettait délibérément la ville en faillite pour obtenir un renflouement fédéral plus important de Washington DC. Ils ont comparé ses actions à l’extorsion.

L’annonce de vendredi intervient après 24 heures brutales pour Cuomo et son administration au cours desquelles ils ont admis avoir sous-estimé le nombre de décès dans les maisons de soins infirmiers de 43%.

Leur admission est intervenue quelques heures après que la procureure générale Letitia Adams a publié un rapport accablant disant que le sous-dénombrement pourrait atteindre 50%.

Le vrai nombre n’est pas 8 000 – comme indiqué précédemment – mais quelque 12 700.

Ils l’ont défendu en disant qu’ils ne comptaient que les personnes décédées dans les maisons de retraite et que les quelque 4 000 décès supplémentaires étaient comptés comme des décès à l’hôpital.

Bien que le nombre total de morts dans l’État reste le même, cela signifie que près d’un tiers était dû aux décès dans les maisons de retraite.

Cuomo a été largement critiqué pour une directive du 25 mars qui a renvoyé quelque 6000 patients infectés par le COVID dans des maisons de retraite pour libérer des lits d’hôpital.

Maintenant, les républicains exigent que son bureau remette toutes leurs données sur les décès dans les foyers de soins.

Steve Scalise a déclaré jeudi que Cuomo était coupable d’une « dissimulation scandaleuse ».