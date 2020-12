Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré mardi que le taux de transmission à New York n’était qu’un cinquième de ce qu’il était en mars et a dit aux gens de ne pas paniquer malgré le nombre croissant de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès.

Lundi, Cuomo a averti les hôpitaux de commencer à recruter des médecins et des infirmières à la retraite pour éviter de surcharger le système hospitalier, comme au printemps.

Il a déclaré que les cas et les hospitalisations continueraient d’augmenter, tout comme les décès, mais que c’était une situation « gérable » car l’État savait comment s’y préparer.

Il a également révélé que le taux de transmission n’était plus que de un alors qu’en mars, il était de cinq.

Les cas de COVID, les hospitalisations et les décès augmentent à nouveau à New York mais à un rythme beaucoup plus lent car le taux de transmission est de 1: 1 maintenant contre 1: 5 en mars

C’est dû au fait que le virus se propageait sans que personne ne le sache dès décembre 2019 et janvier et février de cette année.

Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que la situation était « gérable » mais que des mesures devaient être prises maintenant pour éviter une nouvelle crise

Cela signifiait qu’au moment où le problème s’est révélé, il était si répandu qu’il était impossible de le contenir.

Au moment où les gens sont allés à l’hôpital, ils étaient gravement malades parce qu’ils présumaient à tort que leurs premiers symptômes de COVID étaient soit du rhume, soit de la grippe.

Maintenant, les gens vont à l’hôpital plus tôt et sont généralement plus conscients.

Cela signifie que même si de plus en plus de cas arrivent, ils arrivent à un rythme beaucoup plus lent, ce qui en fait moins une crise.

«En mars, une personne infectait cinq personnes. Maintenant, notre taux d’infection est de un. Notre taux de transmission est beaucoup plus bas – c’est une situation très différente.

«Notre taux d’augmentation des hospitalisations n’a rien à voir avec celui de mars dernier … nous en voyions des milliers par semaine.

« Il n’y a pas de comparaison entre les chiffres », a-t-il déclaré lors d’un appel avec des journalistes.

L’un des experts en santé de Cuomo qui était également à l’appel a déclaré que la différence était « la nuit et le jour ».

Mardi, il a réitéré ses remarques précédentes et a révélé que la moyenne sur 7 jours de la positivité des tests dans tout l’État est maintenant de 3,9%. De tous les tests effectués lundi, 4,96% étaient positifs.

Les gens font la queue pour les tests COVID à Manhattan le 24 novembre. De plus en plus de personnes se présentent tôt à l’hôpital, mais elles sont également testées à un rythme plus élevé.

Il y a eu 66 décès lundi, ce qui est le nombre le plus élevé depuis le 29 mai et il y a 3774 personnes à l’hôpital, soit une augmentation de plus de 200 depuis dimanche.

C’est encore loin des 18000 personnes qui étaient à l’hôpital au plus fort de la crise en avril, mais c’est le même nombre qu’à l’hôpital le 23 mars.

Cuomo a déclaré mardi: « Ma projection est que les chiffres continueront d’augmenter pendant la saison des vacances.

« Nous nous sommes concentrés sur Thanksgiving en journée ou en week-end – ce n’était pas le cas. C’était le début de la période des fêtes.

Il a également déclaré que si le vaccin – qui devrait être approuvé par la FDA prochainement – est « une lumière au bout du tunnel – il ne sera pas disponible assez tôt pour faire une différence.

On ne parle toujours pas d’un arrêt total du type de celui observé en mars et avril.

Cette fois, Cuomo dit qu’il examinera chaque code postal sur ses propres numéros et appliquera les lois d’arrêt de cette façon.

Si un quartier atteint plus de 3% de positivité au test sur une moyenne mobile de sept jours, il sera considéré comme une « zone orange » qui fermerait les entreprises non essentielles comme les gymnases et les restaurants à l’intérieur s’arrêtera.

Ensuite, l’étape suivante est une «zone rouge», qui mettrait fin aux repas à l’intérieur et à l’extérieur.

Cuomo a déclaré lundi qu’il envisageait de mettre en œuvre une quatrième phase connue sous le nom de NY Pause qui forcerait tout à fermer.

On ne sait pas ce qu’il faudrait pour qu’une zone atteigne cette catégorisation.