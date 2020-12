Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a officiellement fermé les restaurants à l’intérieur des restaurants de la ville de New York, répondant à une menace de longue date qui, selon les propriétaires de restaurants, les conduira définitivement à la faillite.

Il est interdit aux restaurants de la plus grande ville de l’État de servir les clients à l’intérieur à partir de lundi, a annoncé vendredi le gouverneur lors d’une conférence de presse, accusant la hausse des taux positifs de Covid-19 et citant les conseils des Centers for Disease Control. Dans le même temps, Cuomo a reconnu que la ville de New York avait un taux d’infection inférieur à celui de la plupart des autres pays.

Les repas à l’intérieur seront fermés indéfiniment, alors même que New York entre dans les mois d’hiver et que les repas en plein air deviennent une quasi-impossibilité pour les clients et les établissements. Les restaurants de New York ne sont autorisés à servir de la nourriture à l’intérieur que depuis le 30 septembre, et même alors, à seulement 25% de leur capacité.

Le gouverneur a affirmé que 74% des nouvelles infections provenaient de «salon propagation»Et de petits rassemblements, reconnaissant même que la fermeture des bars et des restaurants était à l’origine de l’essor de la transmission à domicile. Ces lieux ne sont responsables que de 1,4% des nouvelles infections, a-t-il déclaré, qualifiant néanmoins la restauration en salle de «Générateur»D’infections.

Alors que les restaurants ont exhorté Cuomo à ne pas adopter de restrictions qui porteront essentiellement un coup fatal à une bonne partie de l’industrie, le gouverneur est resté impassible, avertissant même les propriétaires d’entreprises assiégés qu’il incombait au gouvernement fédéral de les renflouer.

Le directeur de la NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, a averti que fermer les restaurants à l’intérieur en plein hiver serait « la dernière goutte pour d’innombrables autres restaurants et emplois, « Déplorant qu’Albany ait fourni »aucun soutien économique pour les petites entreprises qui peinent déjà à survivre.«

Des centaines de milliers de petites entreprises à New York ont ​​été chassées des affaires par les réglementations strictes de Cuomo, et les New-Yorkais qui peuvent se permettre de fuir la ville (et, dans de nombreux cas, l’État) en masse. Le gouverneur a menacé d’augmenter les impôts en réponse à l’exode massif, surtout si l’aide fédérale n’arrive pas.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a applaudi cette décision meurtrière, qui, selon lui, se concrétiserait il y a des semaines, malgré le taux de décès et même d’hospitalisations restant bien en deçà du pic du printemps.

