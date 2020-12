Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été interpellé par des journalistes pour avoir affirmé qu’un faux vaccin qu’il avait exposé était réel lors de sa conférence de presse de jeudi pour montrer le processus complexe d’administration du médicament.

Le vaccin de Pfizer n’a pas encore été approuvé par la FDA, mais Cuomo dit qu’une fois qu’il le sera, 170 000 doses seront envoyées à New York pour être distribuées aux plus nécessiteux.

Le processus d’administration du médicament consiste à laisser 30 minutes pour qu’il décongèle, une fenêtre de six heures pour l’injecter et à ne pouvoir ouvrir la boîte de glace sèche dans laquelle il entre que 30 à 90 secondes, deux fois par jour.

Cuomo a commencé sa présentation en faisant une blague de Noël sournoise sur le contenu de la boîte de vaccin tout en affirmant que le vaccin qu’il avait en sa possession était réel.

«Ce qu’il y a dans cette boîte, c’est peut-être un cadeau de Noël», a-t-il plaisanté. «À qui pourrais-je offrir un cadeau de Noël dans cette pièce, ne demandons pas.

Cuomo a déclaré plus tard: «C’est réel. Je vais vous montrer à quel point c’est réel.

Lorsque les journalistes lui ont demandé de confirmer qu’il s’agissait d’un faux et qu’il n’avait en fait pas compromis une boîte de vaccins en la laissant ouverte pendant plus de 90 secondes, il a concédé: « Il n’y a pas de vaccin dans ce flacon.

«C’est un flacon sans vaccin mais je ne voulais pas vous dire que …»

Au cours de la conférence de presse, Cuomo a cherché à donner plus d’informations sur le vaccin et a utilisé une fausse boîte de glace sèche et un flacon vide pour montrer comment il fonctionnera et comment il sera distribué.

Le vaccin est livré dans une boîte en couches. Sous les couches de glace sèche, il y a un plateau qui contient cinq flacons. Chaque flacon contient cinq doses.

On ne sait pas combien de plateaux chaque boîte contiendra. La boîte est livrée avec un tracker et un thermomètre pour s’assurer que le vaccin est suffisamment froid.

Cuomo a sorti une fausse boîte et un vaccin jeudi pour montrer aux gens comment ils seront stockés. La première couche comprend un tracker et un thermomètre pour montrer qu’il fait assez froid

Cette couche se trouve sur les plateaux dans lesquels les vaccins sont stockés. Il y a cinq flacons dans un plateau

Une couche de glace sèche est également à l’intérieur de la boîte pour s’assurer qu’elle est maintenue suffisamment froide

Chaque flacon (celui utilisé par Cuomo était vide) contient cinq doses du vaccin

Voici comment les vaccins seront envoyés par millions par Pfizer

Il doit être décongelé pendant 30 minutes une fois sorti de la boîte, puis doit être dilué.

Une fois dilué, il doit reposer pendant deux heures avant d’être prêt à être administré.

À ce stade, le médecin ou l’infirmière qui le donne n’a que six heures pour le faire avant qu’il ne devienne inutilisable.

Surtout, la boîte ne peut être ouverte qu’au maximum deux fois par jour pendant 30 à 90 secondes à la fois.

Les chiffres de New York sont toujours en hausse, mais il n’y a aucun aperçu de verrouillage, contrairement à la Californie, qui a été verrouillée jeudi.

Cette fois, Cuomo a déclaré qu’il ne fermerait pas des régions entières de l’État comme auparavant.

À New York, par exemple, il sera traité sur la base d’un code postal.

Il y a maintenant plus de 4 000 hospitalisations dans l’État de New York, contre près de 19 000 au plus fort de la pandémie. Les chiffres augmentent mais à un rythme suffisamment lent pour garder la situation sous contrôle, a déclaré Cuomo

«Vous n’êtes pas obligé de fermer un restaurant dans le Queens lorsque vous avez un problème à Brooklyn. Cela n’a pas de sens », a-t-il déclaré.

TAUX DE POSITIVITÉ DU TEST COVID DE NYC MANHATTAN 2,3% BROOKLYN 3,8% ÎLE STATEN 4,5% REINES 4,4% BRONX 5%

De tous les arrondissements, Manhattan a toujours eu l’un des taux d’infection les plus bas.

Staten Island était, jusqu’à récemment, la pire mais a maintenant été dépassée par le Bronx.

Chaque arrondissement à part Manhattan se situe entre 3 et 5%.

Manhattan est de 2,3%.

Le taux de positivité des tests à l’échelle de l’État de New York est actuellement légèrement supérieur à 4%.

Il y a 4000 personnes à l’hôpital avec COVID et 61 personnes en sont décédées mercredi.

«Les chiffres changent. Dans le large éventail des choses que nous traitons avec les hospitalisations, nous faisons beaucoup mieux que tous les autres États », a déclaré Cuomo.

New York, autrefois l’épicentre du virus dans le monde et pas seulement aux États-Unis, est maintenant 47e dans la liste des États où la positivité des tests est la plus élevée.

Les seuls autres États derrière cela sont le Maine, le Vermont et Hawaï.

L’Idaho est en tête de liste. Près de 50% des tests y sont positifs.

Aujourd’hui, 4000 personnes sont hospitalisées. Le Kansas, l’Iowa, le Dakota du Sud et l’Oregon ont également des taux élevés.