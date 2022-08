Cuomo peut conserver 5,1 millions de dollars en argent de livre Covid, déclare le juge

ALBANY, NY – L’ancien gouverneur Andrew M. Cuomo n’aura pas à remettre le produit de son contrat de livre de 5,1 millions de dollars, après qu’un juge a statué mardi qu’un comité d’éthique de l’État avait violé la procédure régulière de M. Cuomo en recherchant l’argent.

La Commission mixte d’éthique publique, aujourd’hui disparue, connue sous le nom de JCOPE, avait initialement approuvé le contrat de livre de M. Cuomo en 2020, mais l’a révoqué quelques mois après son départ de ses fonctions, affirmant qu’il avait obtenu le feu vert sous de faux prétextes et utilisé de manière inappropriée. ressources dans la rédaction du mémoire, “American Crisis: Leadership Lessons From the Covid-19 Pandemic”.

Les assistants de M. Cuomo ont déclaré qu’il avait suivi les conseils de ses avocats en permettant à ses assistants de l’aider sur le livre, tant qu’ils le faisaient pendant leur temps libre.