Déclarant que New York doit de toute urgence relancer son industrie des arts et du divertissement pour se remettre de la pandémie de coronavirus, le gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré mardi que l’État commencerait à prendre une série de mesures intérimaires pour aider à ramener certains événements culturels. à court terme et redonner du travail aux artistes sans emploi. «Nous devons redonner vie aux arts et à la culture», a déclaré M. Cuomo alors qu’il poursuivait une série de discours politiques d’une semaine décrivant son programme pour l’État. Le gouverneur a déclaré qu’il était crucial de ramener l’art et la culture – non seulement pour aider les artistes, qui ont souffert de l’un des pires chômage du pays, mais pour faire de New York un centre vital et passionnant où les gens voudront vivre et travailler. «Les villes sont, par définition, des centres d’énergie, de divertissement, de théâtre et de cuisine», a déclaré M. Cuomo, soulignant les menaces auxquelles la ville est confrontée en raison de l’augmentation du travail à distance, de la criminalité et du sans-abrisme. «Sans cette activité et cette attraction, les villes perdent beaucoup de leur attrait. Qu’est-ce qu’une ville sans synergies sociales, culturelles et créatives? New York n’est pas New York sans Broadway. »

M. Cuomo a déclaré que l’État commencerait un partenariat public-privé pour offrir une série de concerts éphémères dans tout l’État mettant en vedette des artistes tels que Amy Schumer, Chris Rock, Renée Fleming et Hugh Jackman; commencer un programme pilote explorant la façon dont les performances socialement éloignées pourraient être organisées en toute sécurité dans des lieux flexibles dont les sièges ne sont pas fixes; et travailler en partenariat avec la Fondation Mellon pour distribuer des subventions pour remettre au travail plus de 1 000 artistes et fournir de l’argent à des groupes artistiques communautaires. Le gouverneur a déclaré que l’État ne pouvait pas attendre l’été, quand plus de personnes sont vaccinées, pour ramener des performances. Le partenariat public-privé, New York Arts Revival, qui offrira des performances éphémères mettant en vedette plus de 150 artistes à partir du 4 février, sera dirigé par les producteurs Scott Rudin et Jane Rosenthal, ainsi que par le New York State Council on the Arts. . Le plan culminera avec l'ouverture de Petite île, la jetée en forme de parc en cours de construction au centre-ville sur la rivière Hudson par Barry Diller et avec le Festival du film de Tribeca, qui fêtera son 20e anniversaire en juin. Cuomo a déclaré qu’il espérait étendre les tests rapides, y compris sur les sites pop-up, pour faciliter le dépistage des personnes avant de se rendre dans des restaurants ou des théâtres dans des zones où les taux de virus sont suffisamment bas. Il a évoqué l’expérience de l’État samedi dernier lors du match des Buffalo Bills, lorsque l’État a testé près de 7 000 fans. Il y a eu des problèmes avec les tests rapides. Bien que les machines de test rapide soient portables et puissent fournir rapidement des résultats, beaucoup ne sont pas considérées comme aussi fiables que d’autres tests chez des personnes sans symptômes. La Maison Blanche s’était appuyée sur des tests rapides pour assurer la sécurité du président Trump et de son entourage en exigeant que tous les visiteurs de la Maison Blanche passent le test, même si ce n’était pas la façon dont le test était censé être utilisé.