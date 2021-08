Cuomo exige que les entreprises privées de NY REFUSE LE SERVICE aux clients non vaxés, dit que c’est « dans leur meilleur intérêt » – RT USA News

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé les entreprises privées à refuser le service aux clients non vaccinés, admettant que son propre gouvernement n’a pas la capacité juridique de déclarer un mandat étendu à l’échelle de l’État.

Reconnaissant qu’il n’a pas l’autorité légale pour obliger les entreprises privées à appliquer une politique de vaccination uniquement, Cuomo a néanmoins exhorté les entreprises de New York à ne servir que les vaccinés – et a insisté sur le fait que les restaurants, bars et magasins devraient refuser le service à ceux qui n’ont pas reçu le coup.

« Aller à l’admission vaccins seulement« , a exhorté Cuomo lors d’une conférence de presse lundi, faisant allusion aux bars et aux restaurants que « Je pense qu’il est dans votre intérêt commercial de gérer un établissement exclusivement dédié aux vaccins. «

Notant que les hospitalisations avec Covid-19 avaient doublé au cours du mois précédent, il a blâmé la variante Delta pour la hausse, ce qui implique que les non vaccinés étaient à blâmer pour sa propagation. On pense que Delta est nettement plus contagieux que les précédentes incarnations du coronavirus.

Beaucoup sur les réseaux sociaux se sont demandé comment les entreprises qui refusaient les non vaccinés pour avoir refusé, en fait, «montrer leurs papiers” s’en tirerait avec ce qui – s’il était pratiqué contre tout autre groupe social – serait considéré comme une discrimination. New York, comme le reste des États-Unis, est obligé d’offrir aux citoyens une protection égale en vertu de la loi. « La ségrégation de notre vivant… wow ! » émerveillé un utilisateur.

D’autres ont rappelé à Cuomo que les entreprises en difficulté de New York – dont des milliers ont fermé définitivement en raison de la réponse économique punitive du gouverneur à Covid-19 – ne peuvent pas exactement se permettre d’être pointilleuses avec leurs clients.

Alors que Cuomo semblait croire que son bureau n’avait pas la capacité juridique d’imposer des vaccins aux employés de l’État, un avis juridique publié la semaine dernière par le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a fait valoir que les agences publiques et les entreprises privées pourraient être autorisées à imposer les jabs, malgré le fait que ils ne sont pas encore entièrement approuvés par la Food and Drug Administration (FDA).

L’absence d’approbation de la FDA a été un point de friction pour beaucoup dans leur décision (ou leur absence) d’imposer les vaccins à leurs employés, certains craignant une responsabilité légale et d’autres souhaitant simplement la tranquillité d’esprit qui viendrait avec une approbation complète.

Cependant, ce nouvel avis juridique peut changer la donne pour des bureaux comme celui de Cuomo. Le gouverneur a déjà exigé que tous les employés de l’État soient vaccinés ou soumis à des tests hebdomadaires d’ici le 13 septembre (et plus tôt pour certains travailleurs), mais étant donné le ton de ses remarques, il semble qu’il abandonnerait tout aussi rapidement l’option de test et passerait à la pleine mandat – en supposant qu’il le puisse.





Le gouverneur de New York a longtemps appelé à un traitement sévère pour les non vaccinés, suggérant le mois dernier qu’ils soient « mettre dans les voitures» et conduit vers les sites de vaccination après avoir été «convaincu» à passer par les fonctionnaires.

Il a lancé une campagne de 15 millions de dollars pour cibler les New-Yorkais qui n’avaient pas encore reçu le vaccin le mois dernier, alors même que l’État affichait l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays. Lundi, 75,4 % des adultes de New York avaient reçu au moins une dose du vaccin et 68,6 % étaient complètement vaccinés.

Cuomo n’est pas non plus le seul à appeler à un rejet au niveau sociétal des non vaccinés. Le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, a clairement indiqué dimanche qu’il soutenait l’adoption d’une telle politique au niveau national, déclarant à CNN qu’il approuvait l’utilisation des mandats comme outil pour « encouragez les personnes réticentes à se faire vacciner, car elles voudront participer à ces événements publics. »

La semaine dernière, le présentateur de CNN, Don Lemon, a même soutenu que les personnes non vaccinées ne devraient pas être autorisées dans les supermarchés, bien que des données récentes aient révélé que les personnes vaccinées semblent être aussi sensibles à l’infection à Covid-19 que leurs pairs non vaccinés ; la maladie semble jusqu’à présent être moins grave chez ceux qui ont reçu les jabs.

De nombreuses entreprises ont déjà suivi les conseils de Cuomo et déclaré la persona non grata non vaccinée. Danny Meyer, propriétaire de la populaire chaîne de restaurants Shake Shack, a fait des vagues ce week-end lorsqu’il a déclaré que les non-vaxxés n’étaient pas les bienvenus dans ses chaînes de restaurants, ce qui a conduit certains à appeler au boycott.





Beaucoup ont mis en garde contre la société à deux vitesses que les gouvernements semblent déterminés à créer, pointant du doigt «passeports vaccinaux” étant adopté contre la volonté populaire dans des pays comme la France et l’Italie comme une voie rapide vers plus de discrimination.

