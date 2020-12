Cuomo a dévoilé le plan mercredi lors de son briefing quotidien

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, veut permettre à 6700 fans de football d’assister au barrage des Buffalo Bills le mois prochain, auquel il a désespérément envie de se rendre comme une « expérience » COVID avec des tests rapides à l’entrée, des masques et la recherche des contacts par la suite, mais il ne le fera toujours pas. permettre aux restaurants de New York d’ouvrir.

Cuomo a dévoilé le plan mercredi lors de son briefing quotidien, deux jours après avoir déclaré aux journalistes lors d’un appel qu’il souhaitait se rendre aux barrages.

Le plan n’est pas encore définitif – il a déclaré que les responsables de la santé étaient toujours en train de l’examiner.

Il a appelé le plan pour permettre aux fans d’assister à une « manifestation » et s’est vanté, avec ses experts en santé, qu’il serait le premier du genre dans le pays.

Cela survient alors que les cas de COVID en Amérique augmentent, des villes comme Los Angeles voient leurs systèmes hospitaliers s’effondrer et les décès quotidiens dans l’État de New York atteignent leur plus haut niveau depuis mai avec 164 décès mardi.

Il y a eu 200 nouvelles hospitalisations COVID hier et maintenant plus de 6700 sont à l’hôpital avec le virus dans tout l’État.

L’ouest de New York – la région où se trouve le stade Bills – a un taux de positivité des tests de 7,3%.

En comparaison, le taux de positivité des tests de New York est de 4,9% et Manhattan, où se trouvent la plupart des bars et restaurants et où des milliers de personnes ont cessé leurs activités, est encore plus bas à 2,65%.

Mais Cuomo refuse de rouvrir les restaurants à l’intérieur, même à une capacité de 25%, car il dit que le taux de transmission est si élevé et que la population de New York la rend plus vulnérable.

Le stade Bills vide il y a dix jours avant un match. Il a une capacité de 71000 fans

Western New York est l’endroit où se trouve le stade Bills. Il a l’un des taux de positivité au test COVID les plus élevés de l’État

Le taux d’hospitalisation chez les patients COVID est également plus élevé dans l’ouest de New York que dans d’autres régions

Cuomo est un fan enthousiaste de Bills. Il a déclaré aux journalistes lors d’un appel plus tôt cette semaine qu’il souhaitait assister au match le mois prochain. Il a donné des détails sur le plan de laisser 6700 fans partir aussi après

Son bureau ne dira pas quel est le taux de transmission, ou pourquoi autoriser 6700 personnes dans un stade à la fois dans une région où le virus est plus répandu, serait plus sûr que de laisser 25% ou 50% de la pleine capacité d’un restaurant dans un espace à la fois.

Son bureau n’a pas répondu aux demandes de renseignements mardi.

‘Pouvez vous rouvrez des lieux en utilisant des tests rapides? C’est la question que le ministère de la Santé analyse – nous cherchons à tester une hypothèse.

« La NFL fait actuellement des matchs sans tester les factures de buffle vont avoir un match de barrage. Pouvons-nous autoriser les fans au jeu avec des tests puis une trace de contact après le match?

«6 700 fans. Testez les ventilateurs avant qu’ils n’entrent. S’ils sont négatifs, ils entrent, puis contactent la trace après pour voir quel a été l’effet », a-t-il déclaré.

Il n’a jamais dit si les restaurants seraient en mesure d’accueillir à nouveau des clients s’ils proposaient des tests rapides.

Cuomo a déclaré plus tôt cette semaine qu’il souhaitait assister lui-même à un match des Bills.

Lors d’un appel avec des journalistes, il a déclaré: « Je veux assister à un match de Bills. J’y ai assisté dans le passé – c’était un super match (samedi) d’ailleurs – c’était tout simplement incroyable.

Les restaurants de New York ne sont pas autorisés à proposer des repas à l’intérieur et sont soumis à des règles strictes en matière de restauration en plein air. Quiconque enfreint les règles est condamné à une amende

«Je veux dire vraiment incroyable. On sent presque l’énergie, l’optimisme et la confiance, la façon dont ils ont joué (samedi) et Josh Allen était tout simplement incroyable.

Howard Zucker, le commissaire à la santé de l’État, a déclaré lors du briefing de mercredi que le plan du jeu était le premier du genre.

«C’est un modèle de santé publique. Cela n’a jamais été fait auparavant », a-t-il déclaré.

Lors de la même conférence de presse, il a critiqué le gouvernement fédéral pour ne pas avoir interdit les vols en provenance du Royaume-Uni ou imposé des tests aux personnes volant aux États-Unis pour rechercher une souche mutante de COVID-19 70 fois plus infectieuse.

Il a déclaré précédemment qu’il pensait que c’était «déjà là» et qu’il s’agissait d’une «négligence grave».

Il a été critiqué par des restaurateurs qui disent ne pas avoir d’autre choix que de fermer en raison des fermetures prolongées.

Beaucoup l’ont accusé d’avoir «extorqué» le gouvernement fédéral en fermant des restaurants puis en demandant un renflouement important en leur nom.

Les restaurateurs menacent maintenant de ne plus jamais servir le couple.

Mardi, l’un d’eux a déclaré à Fox News: « Ces gens ont besoin de survivre et ils dépensent des milliers de dollars pour faire ce qu’ils doivent faire. Ils ne réussiront tout simplement pas.

Et ce n’est pas une question de politique à ce stade – que vous soyez de gauche ou de droite, conservateur ou démocrate.

«C’est du darwinisme économique à ce stade. C’est la survie du plus apte », Michael Quinn, dont la famille dirige la célèbre marque de hot-dogs Feltman à Coney Island.