Le gouverneur Cuomo a annoncé lundi qu’il fermerait les restaurants à l’intérieur de la ville de New York si les hospitalisations ne ralentissaient pas car elles atteignaient 1400 – plus du double de ce qu’elles étaient à la mi-novembre.

Le plus tôt on pourrait leur dire de fermer est lundi et il n’y a pas de date de fin en vue.

Actuellement, il y a plus de 4 200 hospitalisés dans l’État de New York et un quart d’entre eux sont à New York.

Le taux de positivité des tests à l’échelle de la ville est de 4% et varie d’un arrondissement à l’autre; à Manhattan, il est de 2,56%, mais à Staten Island, il est de 6,3%.

Cuomo avait précédemment promis de ne pas fermer toute la ville dans son ensemble, affirmant à la place qu’il adopterait une approche quartier par quartier.

Mais lundi, après avoir été informé par des responsables de New York que cela ne fonctionnerait pas, il a élargi la portée. Il dit maintenant qu’il lui donnera jusqu’au week-end pour décider s’il mettra fin aux repas en salle à New York et le réduira à 25% de sa capacité dans d’autres parties de l’État.

Il imposera également des verrouillages plus stricts si les hôpitaux atteignent leur capacité. On a dit à tous d’ajouter 25% de capacité maintenant pour éviter de se rapprocher de la limite. S’ils atteignent une capacité de 90%, Cuomo dit qu’il fermera d’autres entreprises non essentielles comme les bureaux, les gymnases, les salons de manucure et les salons de coiffure.

«Nous contrôlons cela, ce n’est rien de prédestiné. Ce n’est pas un fait accompli … alors changez simplement votre comportement et dépassez cette impression erronée que je suis à la maison et que ma maison est en sécurité … 50% de la propagation est asymptomatique afin que votre sœur qui vous aime puisse vous infecter et elle dira ensuite que je ne savais même pas que je l’avais », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’exprimant lundi lors d’un briefing auquel le Dr Fauci a téléphoné. Il a déclaré qu’il fermait les repas à l’intérieur si le taux d’hospitalisation à New York ne se stabilisait pas au cours des cinq prochains jours

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de date pour la réouverture des repas à l’intérieur, en disant: « Quand annuleriez-vous les restrictions? Il faudrait voir une stabilisation ou une réduction.

«Franchement, nous voyons le contraire. Nous constatons des augmentations jusqu’à la mi-janvier. Pensez-y, vous avez toujours affaire à Thanksgiving », a-t-il déclaré.

Les repas en salle n’ont commencé à capacité réduite à New York qu’à la fin du mois d’octobre. Cela avait commencé dans toutes les autres grandes villes du monde bien plus tôt.

Les restaurants disent déjà qu’ils sont sur le bord de la falaise avec les restrictions strictes en place.

Avec des températures glaciales qui seront probablement la norme jusqu’en mars, autoriser uniquement les repas en plein air scellerait le sort de beaucoup.

Malgré la dévastation économique que cela pourrait causer, les responsables de New York exigent que cela se produise immédiatement.

POSITIVITÉ DU TEST DE NYC Manhattan: 2,56% Île de Staten: 6,3% Reines: 4,43% Brooklyn: 3,98% Bronx: 4,64%

Le conseiller Mark Levine (D-Manhattan), qui préside le comité de la santé du Conseil; Conseillère Carlina Rivera (D-Manhattan), présidente du comité des hôpitaux; Le sénateur d’État Gustavo Rivera (D-Bronx), président du comité de la santé de sa chambre et l’assemblyman Richard Gottfried (D-Manhattan), président du comité de la santé de l’Assemblée, ont tous signé une lettre exigeant des restrictions plus strictes.

Ils veulent que Cuomo déclare la ville entière comme une « zone orange » qui mettrait fin aux repas à l’intérieur, réduirait les repas en plein air à 4 personnes à une table et fermerait les entreprises non essentielles telles que les gymnases, les salons de manucure, les salons de coiffure et les bureaux non essentiels.

Cela fermerait également toutes les écoles et réduirait les services religieux à une capacité de 33%.

Cuomo a déclaré lundi qu’il ne fermerait aucune zone à moins que ses hôpitaux ne soient réduits à seulement 10% de leurs lits disponibles. Il a également ordonné aux hôpitaux d’augmenter leur capacité d’au moins un quart pour éviter ce problème.

Il y a plus de 50 000 lits d’hôpitaux dans tout l’État et cette fois, l’ensemble du système hospitalier a été réuni pour ne faire qu’un pour répartir la charge de patients si un endroit est soudainement débordé.

Il y a maintenant plus de 4442 personnes hospitalisées dans tout l’État avec COVID et selon les responsables de New York, 1300 d’entre elles se trouvent dans la ville. Il a l’un des taux d’hospitalisation par habitant les plus bas de l’État.

0,02% de la population de New York est à l’hôpital avec COVID, alors que ce nombre est de 0,05% dans les Finger Lakes et de 0,04% dans l’ouest de New York. Au pire de la pandémie, il y avait 18 000 hospitalisés dans tout l’État.

Cuomo a juré de ne plus fermer toute la ville et dit qu’il le fera par code postal, voire pas du tout, car le problème de COVID dans chaque arrondissement est si différent.

À Manhattan, le taux de positivité du test est de 2,56% alors qu’il est de 6,30% à Staten Island, 4,43 dans le Queens, 3,98 à Brooklyn et 4,64% dans le Bronx. Dans l’ensemble, le taux de positivité des tests à l’échelle de la ville est de 4,01%.

Sur plus de 4000 personnes hospitalisées à travers l’État, plus de 1300 sont à New York

NYC a l’un des taux d’hospitalisation par habitant les plus bas de l’État. 0,02% de la population de New York est à l’hôpital avec COVID, alors que ce nombre est de 0,05% dans les Finger Lakes et de 0,04% dans l’ouest de New York.

Des personnes faisant la queue pour un test COVID devant un centre de soins d’urgence le 1er décembre à New York

Les hospitalisations augmentent dans toute la ville et dans l’État et les responsables disent dans leur lettre que contrairement au printemps, lorsque les infirmières et les médecins sont venus d’autres régions du pays pour aider, tout le pays ressent maintenant la tension.

«Covid est en plein essor à New York.

«Les hospitalisations augmentent rapidement. Nous avons besoin d’une action dramatique pour ralentir cela », a tweeté Levine.

Dans le communiqué, les politiciens ont déclaré: « Pour éviter les hôpitaux surpeuplés et les pertes de vies inutiles, nous appelons à une action immédiate pour ralentir la propagation du COVID-19.

Plus précisément: déclaration d’une zone orange couvrant les cinq arrondissements de New York.

« Fermeture d’espaces de bureau non essentiels, avec un avis indiquant que les New-Yorkais capables de travailler à domicile devraient travailler à domicile.

« Les mesures de voisinage ciblées ne sont pas suffisantes à ce stade, car la répartition de la communauté s’étend désormais à toute la ville et parce que les New-Yorkais sont très mobiles et se déplacent fréquemment entre les quartiers.

«La menace croissante du COVID-19 à New York ne nous laisse pas le choix: nous devons agir maintenant pour sauver des vies», ont-ils déclaré.

Ils ont également blâmé la hausse des taux sur les républicains «répréhensibles» du gouvernement fédéral qui, selon eux, ne leur ont pas donné suffisamment d’aide financière.

Plus tôt dans l’automne, le maire de Blasio a été critiqué pour avoir fermé les écoles publiques alors que beaucoup ont dit que c’était inutile. Il les a rouverts peu de temps après, mais pas après de nombreuses critiques.

Cuomo et le département d’État de la Santé ont déclaré vendredi que contrairement au printemps, les gens passent moins de temps à l’hôpital et sont moins malades.

Non seulement le taux de mortalité diminue, mais les gens passent en moyenne cinq ou six jours à l’hôpital maintenant, alors qu’ils passaient 11 jours à l’hôpital au printemps.

En mars et avril, 85% des patients de l’USI ont dû être intubés. Ce taux a maintenant presque diminué de moitié à 45%.