Cuomo (photographié lundi) a déclaré qu’il avait dit aux hôpitaux de New York de commencer à tester la nouvelle souche mutante

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, demande aux hôpitaux de commencer à tester la nouvelle souche mutante de COVID qui a été identifiée au Royaume-Uni, en Europe et en Australie afin que les États-Unis puissent «l’isoler immédiatement».

S’exprimant lors d’un appel avec des journalistes mardi, Cuomo a déclaré qu’il avait dit aux systèmes hospitaliers de l’État de commencer à effectuer le test « complexe » qui identifie la souche.

On dit que la nouvelle souche mutante est 70 fois plus infectieuse que ce qui a été vu auparavant. Il a mis le Royaume-Uni en mode panique et a incité plus de 40 pays à interrompre les vols en provenance de Grande-Bretagne.

Aucun cas n’a encore été identifié aux États-Unis, mais le Dr Anthony Fauci et d’autres experts scientifiques disent que ce n’est qu’une question de temps et qu’il est probablement déjà là.

Cuomo était d’accord avec eux mardi et a déclaré qu’il voulait l’éliminer.

«Le Dr Fauci a dit quelque chose d’effrayant. Il pense que la variante est déjà là. J’ai demandé aux hôpitaux de tout notre état de tester spécifiquement la variante.

«Si c’est ici, nous voulons le savoir et l’isoler immédiatement. Apprenons du printemps.

En dehors du Royaume-Uni, des cas de la nouvelle souche ont déjà été identifiés au Danemark, à Gibraltar, aux Pays-Bas, en Australie et en Italie, les experts affirmant qu’elle se trouve probablement déjà aux États-Unis.

Une femme passe son test de coronavirus alors que les gens font la queue pour un test COVID-19 gratuit avant Thanksgiving dans le Queens de New York City

«Fauci dit qu’il pense que c’est ici. Si c’est ici, où? Où est-ce?’ Dit Cuomo.

CE QUE FONT LES COMPAGNIES AÉRIENNES British Airways Tests COVID-19 obligatoires sur tous les vols à destination de New York à partir du 22 décembre. Aucun test obligatoire sur tous les autres vols. La compagnie aérienne dessert également Los Angeles, Dallas, Houston, Chicago et Miami Delta et Virgin Tests obligatoires sur tous les vols à destination des États-Unis, à commencer par New York et Atlanta à partir du 24 décembre. Les voyageurs devront passer un test LAMP ou PCR jusqu’à 72 heures avant le départ, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire lorsqu’ils voyagent. La compagnie aérienne propose également des vols vers Orlando et des itinéraires à guichet unique vers d’autres villes américaines. Ils disent aux personnes ayant des vols réservés de surveiller leur site Web pour obtenir des informations. United Airlines Aucun test COVID-19 obligatoire sur les vols. Vols deux fois par jour de Londres vers les États-Unis prévus pour 2021 American Airlines Partenaire avec BA. Aucun test obligatoire sur les vols

Les chiffres COVID de New York sont les troisièmes meilleurs du pays après Hawaï et le Vermont.

Le taux de positivité à l’échelle de l’État est de 5,89 pour cent et il varie selon la région; La vallée de la Mohawk est supérieure à 8%, mais la ville de New York est un peu plus de 4%.

Le taux de positivité des tests de Manhattan est de 2,75 par rapport à celui de Staten Island, qui est supérieur à 5%.

Malgré les taux bas, Cuomo a mis fin à tous les repas en salle à New York, ce qui met l’industrie de la restauration à genoux. Il a dit qu’un arrêt total est cependant évitable.

Il a également persuadé trois compagnies aériennes – Delta, British Airways et Virgin – d’exiger des tests COVID pour les passagers arrivant au Royaume-Uni.

Lundi, les trois compagnies aériennes ont accepté sa demande. Il a de nouveau déclaré mardi que le gouvernement fédéral n’avait rien fait.

«J’ai parlé à des gens du gouvernement fédéral. Premièrement, c’est un point de transition et les fonctionnaires fédéraux à qui j’ai parlé en sont conscients.

«Il existe différents niveaux de préoccupation. Ils ont, franchement, différents niveaux d’engagement.

«Ce que New York a fait est un modèle très simple à reproduire. Cela revient à de simples tests. Ne pas le faire est une négligence grave.

«Il n’y a aucune raison de ne pas le faire, surtout lorsque vous savez que cela se propage et que vous savez que c’est dangereux», a-t-il déclaré.

Fauci a déclaré plus tôt dans la journée que l’imposition de tests COVID négatifs sur tous les vols à destination des États-Unis en provenance du Royaume-Uni était « en discussion active ».

Cuomo a déclaré qu’il était impuissant à faire plus qu’il ne l’a déjà fait.

Il n’est pas clair qu’il n’a fait appel qu’à trois des compagnies aériennes qui desservent New York chaque jour alors que la souche mutante voyage déjà dans le monde.

«Je pense que les États-Unis devraient dire que nous testons avant que quiconque ne vienne d’un pays, car la variante britannique a déjà migré.

« Le virus était en Chine – le virus est monté dans un avion et en quelques jours, le virus se mondialise.

«Je dirais – test obligatoire de toute personne venant de n’importe quel pays. Je ne peux pas le faire.

«Nous ne contrôlons pas les frontières. Si je pouvais le faire, je le ferais. Ce que j’ai fait hier était une mesure extraordinaire. J’ai appelé les compagnies aériennes et demandé à être ajouté à un protocole national. Ils étaient d’accord.

«C’est ce que je pense que les États-Unis devraient faire», a-t-il déclaré.