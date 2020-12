Le gouverneur Andrew Cuomo donne un briefing vendredi

Le Gouverneur Cuomo a été accusé d ‘«extorsion» en fermant des restaurants de New York puis en demandant au gouvernement fédéral de les renflouer.

Cuomo a décidé la semaine dernière que les repas en salle à New York – qui ne se déroulaient qu’à une capacité de 25% – devaient cesser soudainement pour arrêter la propagation du COVID-19.

Manhattan a le plus grand nombre de restaurants par mile carré de tous les autres arrondissements de New York et le taux de positivité au test COVID le plus bas, mais était soumis à la règle.

Désormais, les restaurateurs ne sont autorisés qu’à manger à l’extérieur, mais avec des températures glaciales et de la neige au sol, il devient impossible d’attirer les clients.

L’État a également resserré les restrictions pour obliger les structures extérieures à ouvrir des flux d’air, ce qui protège encore moins les convives des éléments.

La seule explication de Cuomo à cela est que le taux de transmission à New York est élevé et que la ville de New York est la zone la plus densément peuplée de l’État, le risque d’épidémie est le plus élevé.

Mais NYC a le deuxième taux de positivité de test le plus bas de l’État. Les hospitalisations dans la ville ne représentent que 0,02% du total de l’État et elles diminuent.

Vendredi, Cuomo a déclaré qu’un arrêt total – que beaucoup craignent – n’est pas inévitable.

Les numéros COVID à New York sont parmi les plus bas de l’État, mais ils sont soumis aux règles les plus strictes

Les restaurants de New York ne sont plus autorisés à servir les gens à l’intérieur. Sur la photo, Fanelli Cafe jeudi après une énorme tempête de neige, la première de la saison

Maintenant, beaucoup se demandent quelles sont les motivations de Cuomo et de Blasio pour garder les restaurants fermés.

«La dernière chose que quiconque veut, c’est une fermeture. Je crois que nous pouvons rester ouverts et nous resterons ouverts.

«Nous avons besoin d’un nouveau mantra: ralentissez la propagation, arrêtez la fermeture. Concentrez-vous là-dessus.

«Il n’y a pas de destin ici, le destin est ce que nous en faisons. Un arrêt est totalement évitable. Je pense que les New-Yorkais peuvent ralentir la propagation », a-t-il déclaré.

Vendredi, 19 000 personnes avaient été vaccinées à New York.

Parmi les personnes qui se sont élevées contre la décision du gouverneur, certaines des vraies femmes au foyer de New York

L’État a 175 000 vaccins de Pfizer et 346 000 autres viennent de Moderna la semaine prochaine.

Maintenant, beaucoup demandent ce qui motive Cuomo à garder les restaurants fermés et certains critiques disent qu’il les tient en otage pour gagner un plus grand sauvetage de l’État par le gouvernement fédéral.

Vendredi, Cuomo a encore plus enragé les restaurateurs lors de sa conférence de presse en affirmant qu’il faisait « tout ce qu’il pouvait » pour eux.

«J’espère que Washington soulage les restaurants.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons», dit-il.

Manhattan, qui compte le plus grand nombre de bars et de restaurants par mile carré que tout autre arrondissement, a de loin le taux de positivité au test COVID le plus bas à 2,7%.

Cela est comparé à 4,7% dans tout l’État – ce qui est toujours parmi les plus bas du pays.

Photos de la manifestation de mardi à Times Square où des dizaines de personnes ont manifesté contre la décision du gouverneur

Une énorme tempête de neige mercredi soir a temporairement fermé les repas en plein air.

Il a été autorisé à reprendre jeudi mais avec des températures dans les années 30, rares sont ceux qui sont prêts à résister au froid, malgré les meilleurs efforts des restaurateurs pour fournir des radiateurs extérieurs.

La couverture du New York Magazine du 4 décembre est consacrée aux centaines d’entreprises – dont beaucoup de restaurants – qui ont dû fermer

Tous les bars et restaurants ont été invités à arrêter le service le 16 mars.

Ils n’ont reçu aucune aide du gouvernement fédéral ou de l’État depuis avril, et les restaurateurs demandent à être soulagés.

Ils se font le champion de la loi CARES, qui leur apportera un soulagement spécifique, plutôt que de les associer à d’autres entreprises – comme les détaillants – qui sont ouvertes depuis des mois.

«Vous avez la coïncidence de deux faits.

« Vous avez le CDC qui a émis des avertissements sur les repas à l’intérieur la semaine dernière, puis vous avez la situation particulière de New York, qui est l’un des endroits denses de ce pays avec encombrement, et vous avez une augmentation du taux de rT, le taux de transmission, qui a toujours été pour moi l’un des facteurs fondateurs de toute cette conversation.

«Vous pouvez parler de taux de positivité, vous pouvez parler de capacité hospitalière, mais ce taux de rT, c’est le résultat final. C’est à quelle vitesse le virus. Et l’augmentation du taux de rT dans un environnement dense est vraiment un problème aggravant », a-t-il déclaré.

Le taux de rT, dit-il, est de 1: 3 par rapport à 1: 1 plus tôt dans l’année.

Mais le taux d’infection à New York – comme partout ailleurs dans l’État du pays – augmente principalement en raison de rassemblements privés à la maison.

Thanksgiving a entraîné un grand pic et Noël et Hanoukka devraient également le faire.