Cuomo déclare que les mesures de Covid-19 sont terminées et loue les constituants qui respectent les règles après que 70% ont reçu au moins un vaccin – RT USA News

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait ses propres louanges en annulant «pratiquement toutes» les restrictions liées aux virus de l’État, qui ont tourmenté les entreprises et les résidents pendant plus d’un an, mais tout le monde n’est pas aussi ravi.

« Si vous nous disiez dès le premier jour, au début du Covid, que nous serions capables de ce que nous avons fait, personne ne le croirait. » a déclaré Cuomo, ajoutant que l’État s’enorgueillit désormais de la « taux de positivité Covid le plus bas. » Faisant la promotion de la large obéissance de l’État à ses décrets exécutifs, au cours desquels 70% des résidents ont reçu au moins une dose des trois vaccins approuvés pour une utilisation aux États-Unis, le gouverneur a déclaré que le statu quo pourrait reprendre mardi. Les bureaux, les événements sportifs, les sites de fabrication, les centres commerciaux et les entreprises de garde d’enfants sont libres d’ouvrir à nouveau leurs portes, a annoncé Cuomo. LEVÉE DES RESTRICTIONS : Le Gouverneur Cuomo a levé les restrictions COVID-19 de l’État de New York dans les contextes commerciaux et sociaux. Cela survient alors que le taux de vaccination de l’État atteint 70%. @CitrusTVNews Diapositives de présentation de Cuomo ⬇️ pic.twitter.com/dRm0dwTUs4 – Ricky » Rapports » Sayer (@RickyReports) 15 juin 2021 Non seulement les entreprises peuvent rouvrir, a déclaré Cuomo, mais les restrictions de capacité seront abrogées, ainsi que les examens de santé obligatoires, qui étaient requis avant d’entrer dans certains établissements. Les règles de capacité précédentes étaient controversées, notamment pour les groupes religieux qui n’avaient pas le droit d’assister aux services religieux, dont certains ont poursuivi le gouverneur pour les restrictions plus tôt cette année. Il reste à voir si les groupes salueront la décision de mardi comme une victoire, ou la critiqueront comme trop peu, trop tard.



Alors que Cuomo a promis de traiter les New-Yorkais agités avec du pain et des cirques sous forme de feux d’artifice dans plusieurs des plus grandes villes de l’État, il est peu probable que les spectacles pacifient ceux qui ont été laissés pour compte par les plans de relance, ou qui ont perdu leur maison ou des affaires après être tombé dans l’un des trous du filet de sécurité construit à la hâte par les administrations Trump et Biden, ont noté les détracteurs. Le fait que Cuomo pense que les New-Yorkais veulent… plus… des feux d’artifice… après les 15 mois que nous venons de subir (y compris tous les terribles feux d’artifice de l’été dernier) vous dit tout ce que vous devez savoir https://t.co/GsAJuD7lWv – Mia Weber (@MeezyWeb) 15 juin 2021 Hey, @nygovcuomo – Il y a des humains et des animaux sont régulièrement traumatisés par les feux d’artifice. Nous n’avons pas besoin de « feu d’artifice surprise ». Nous avons besoin d’aide pour payer le loyer. Nous devons résoudre la crise de l’itinérance. Nous avons besoin de plus de banques alimentaires. NE PAS. PUTAIN DE. FEUX D’ARTIFICE. https://t.co/aMZmdr26s4 – Steven Carl McCasland (@mrslevisentme) 15 juin 2021 « Je pense à toutes les personnes âgées que vous avez envoyées dans des maisons de retraite pour mourir », un commentateur bouillonnait. « Ils ne regarderont pas les feux d’artifice. » Et tandis que beaucoup diraient que les enfants sont les moins à risque de tous les groupes d’âge pour Covid-19, les exigences globales de masque imposées par les Centers for Disease Control seront toujours en vigueur pour les écoles de la maternelle à la 12e année ainsi que pour les grands à l’échelle des sites intérieurs. Les transports en commun, les refuges pour sans-abri, les prisons, les maisons de soins infirmiers et les établissements de santé sont également tombés sous le mandat de masque ultra-strict du président Joe Biden, que le président ne semble pas disposé à lever de si tôt. Ceux qui ne sont pas vaccinés devront également porter un masque conformément aux directives du CDC. Andrew Cuomo : « Toutes les restrictions Covid imposées par l’État de New York sont désormais levées. » Traduction : « Happy Hunger Games ! Puissent les chances être toujours en votre faveur. » pic.twitter.com/UwL0kH7Ezl – NUFF (@nuffsaidny) 15 juin 2021 Les annonces étaient accompagnées d’une réception d’autosatisfaction organisée par Cuomo, qui engage actuellement une poignée de poursuites pour harcèlement sexuel. Alors que Cuomo a fait face à des réactions négatives pour les politiques désastreuses des maisons de soins infirmiers de l’État au milieu de la crise de Covid-19, le gouverneur n’a pas mentionné les victimes présumées de sa politique ou les dizaines de milliers de patients des maisons de soins infirmiers lors du discours de célébration. « Nous ne faisons plus que survivre » Cuomo jaillit, déclarant « La vie consiste à prospérer, la vie consiste à voir les gens, la vie consiste à aimer, la vie consiste à célébrer, la vie consiste à profiter, la vie consiste à interagir. » Alors que certains ont averti que le gouverneur se déplaçait trop rapidement pour rouvrir, d’autres ont insisté sur le fait qu’il avait efficacement aidé et encouragé les homicides de New-Yorkais, en particulier de personnes âgées dans des maisons de soins, alors même qu’un navire-hôpital militaire était ancré dans le port en grande partie inutilisé et le L’hôpital de campagne du Javits Center languissait presque vide.



Un rapport de 242 pages du groupe de travail de l'Association du barreau de l'État de New York sur les maisons de soins infirmiers et les soins de longue durée, qui a été nommé pour examiner la réponse à la pandémie, a conclu la semaine dernière que la directive de Cuomo pour les maisons de soins infirmiers d'admettre les patients positifs pour Covid-19 « a conduit à un certain nombre de décès supplémentaires ». Cuomo, un démocrate, est gouverneur de New York depuis 2011 et, malgré ses problèmes juridiques, n'a pas l'intention de se retirer pour les prochaines élections. Son père Mario Cuomo a également occupé le poste de gouverneur, bien que pendant trois ans.