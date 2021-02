[The stream is slated to start at 11:45 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse mercredi sur la pandémie de coronavirus aux côtés des membres du groupe de travail sur l’équité Covid-19 du président Joe Biden.

Le révérend Al Sharpton, le président de la National Urban League Marc Morial et le PDG de la NAACP, Derrick Johnson, devraient également rejoindre Cuomo et le groupe de travail sur l’équité lors de la réunion, selon un communiqué du bureau du gouverneur.

L’État ouvrira bientôt l’admissibilité au vaccin aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, tels que le cancer et le diabète, à partir de la semaine prochaine. Mardi, le groupe de travail sur l’équité de Biden a annoncé que l’administration commencerait à envoyer des doses directement aux centres de santé communautaires la semaine prochaine pour étendre la sensibilisation aux communautés traditionnellement mal desservies.

La ville de New York a ouvert mercredi un site de vaccination de masse à Citi Field pour les résidents du Queens et d’autres travailleurs essentiels. L’ouverture du site, qui avait été retardée en raison d’un manque de doses, intervient quelques jours à peine après l’ouverture d’un autre site de masse au Yankee’s Stadium dans le Bronx pour les résidents.

