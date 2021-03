«En tant que membres de la délégation de New York à la Chambre des représentants des États-Unis, nous croyons ces femmes, nous croyons le rapport, nous croyons le procureur général, et nous croyons les cinquante-cinq membres de l’Assemblée législative de l’État de New York, y compris le Sénat de l’État Leader de la majorité, qui a conclu que le Gouverneur Cuomo ne peut plus diriger efficacement face à tant de défis, » les législateurs ont déclaré dans leur déclaration commune.

