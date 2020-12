Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a apparemment décidé de ne pas attendre que Joe Biden prenne ses fonctions de président avant de distribuer un nouveau vaccin Covid-19, affirmant que le premier lot d’inoculations serait disponible d’ici le 15 décembre.

« La ligne de but est en vue, » Cuomo a déclaré mercredi lors d’un point de presse. Le calendrier de la mi-décembre suppose que le vaccin obtiendra toutes les approbations fédérales nécessaires et sera approuvé par un groupe d’experts de l’État sans délai, a-t-il déclaré.

Le vaccin a été développé par les fabricants de médicaments Pfizer et BioNTech avec l’aide du programme Operation Warp Speed ​​de l’administration Trump. Un comité consultatif de la FDA peut accepter la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer le 10 décembre, et l’administration Trump a déclaré que l’armée était prête à distribuer le vaccin à travers les États-Unis dans les 24 heures. Cela signifie que les premières doses pourraient être administrées aux receveurs de premier stade, tels que les travailleurs médicaux, le 11 ou le 12 décembre.

Le président Donald Trump a déclaré le mois dernier que les livraisons à New York pourraient être retardées parce que Cuomo bloquait le vaccin pour des raisons politiques. Cuomo avait déclaré que l’arrivée du vaccin sous Trump était « mauvaises nouvelles » et cela «Nous ne pouvons pas laisser ce plan de vaccination aller de l’avant comme Trump le prévoit.» Il a ajouté que Biden, un collègue démocrate, gérerait correctement le déploiement après sa prise de fonction le 20 janvier.

!@NYGovCuomo dit que c’est une «mauvaise nouvelle» Le vaccin Covid de Pfizer est venu pendant l’administration Trump; dit qu’il va travailler avec d’autres gouverneurs pour «arrêter» la distribution «avant qu’elle n’endommage" pic.twitter.com/ULembNWokW – Tom Elliott (@tomselliott) 9 novembre 2020

Cuomo n’a pas mentionné l’attente de Biden mercredi et a déclaré que le premier lot de vaccin de New York comprendra suffisamment de doses pour 170000 personnes. Les premiers coups de feu iront à des groupes tels que les travailleurs médicaux et les résidents des maisons de retraite. Des livraisons supplémentaires du vaccin et d’un vaccin Covid-19 développé par Moderna viendront plus tard en décembre et arriveront tous les sept à dix jours, a-t-il déclaré.

Le vaccin ne sera pas rendu obligatoire car une telle exigence serait liée à des contestations judiciaires, a déclaré Cuomo.

L’administration Trump et Cuomo ne sont toujours pas d’accord sur la science des vaccins. Cuomo a déclaré que 75 à 85% des personnes devront être vaccinées avant que l’activité économique puisse revenir à des niveaux proches de la normale. Le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​de Trump, a déclaré en novembre qu’étant donné les 95% d’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna, environ 70% des Américains devront être vaccinés pour atteindre cet objectif. «Véritable immunité collective», qu’il considère possible vers mai 2021.

Cuomo a été critiqué pour avoir imposé certaines des ordonnances de verrouillage de Covid-19 les plus draconiennes du pays, qui n’ont pas réussi à empêcher l’État d’avoir le plus grand nombre de décès dus au virus. Danny Presti, un propriétaire de bar de Staten Island qui a déclaré sa taverne zone autonome au mépris des restrictions de la ville et de l’État Covid-19, a été arrêté mercredi pour avoir servi ses clients.

