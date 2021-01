Confronté à sa condamnation de l’émeute de la semaine dernière au Capitole américain, le présentateur de CNN, Chris Cuomo, a eu du mal à excuser son approbation apparemment hypocrite de tactiques de protestation moins que pacifiques par Black Lives Matter en juin.

Il y a un peu plus de six mois, Cuomo a fustigé les commentateurs qui ont osé exprimer leur désapprobation pour les destructions de propriétés à grande échelle et les attaques physiques perpétrées par des groupes d’émeutiers de Black Lives Matter. «S’il vous plaît, montrez-moi où il est dit que les manifestants sont censés être polis et pacifiques» dans la Constitution, le présentateur de nouvelles a ricané à l’antenne.

Après les troubles de la semaine dernière au Capitole, cependant, Cuomo – le frère cadet du gouverneur de New York Andrew Cuomo – a explicitement condamné la manifestation indisciplinée pro-Trump, appelant « Ceux qui ont attisé ces flammes » pour «Nourrir des mensonges» et «Déplacer les gens» à la violence.

"S’il vous plaît, montrez-moi où il est dit que les manifestants sont censés être polis et pacifiques." – Fredo Cuomo Rappelez-vous l’été dernier, quand CNN utilisait la citation de MLK, «Une émeute est le langage de l’inouï» hors contexte afin d’ajouter de l’huile sur le feu? Je fais. Ces gens n’ont honte de rien. pic.twitter.com/30FxXJOS2C – John Henry (@fake_news_u_r) 6 janvier 2021

Lorsque les utilisateurs des médias sociaux ont tenté de rappeler à Cuomo qu’il avait approuvé le même comportement assez récemment, il s’est mis en colère, insistant sur le fait que les émeutiers étaient «Agissant sur l’animosité émise par vos agitateurs marginaux.»

« Honte à toi, » il a tweeté en réponse aux commentateurs déclarant que lui et ses compatriotes idéologiques «N’ai pas honte.»

C’est plus de la sédition que de la parole. Et c’est sur toi. Ces gens agissent sur l’animosité émise par vos agitateurs marginaux. C’est là que la diabolisation et la tromperie vous mènent. Même maintenant, vous épargnez l’atout et essayez de diviser. Honte à toi. https://t.co/MtYAmK9L20 – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 6 janvier 2021

«Trop de gens considèrent les manifestations comme le problème. Non, le problème est ce qui a forcé vos concitoyens à descendre dans la rue – des inégalités et des injustices persistantes et toxiques ». Cuomo s’est plaint en juin, ignorant qu’il mangerait ces mêmes mots quelques mois plus tard.

De nombreux téléspectateurs l’ont appelé (ainsi que son employeur) pour avoir joué les favoris politiques avec les émeutiers.

Ce qu’il voulait dire, c’est que les incendies, les pillages et les émeutes sont OK … si je suis d’accord avec votre politique. – Ralph Kern (@ 7wolfman_kern) 6 janvier 2021

Hé CNN, comment un journaliste peut-il avoir tout Minneapolis en feu derrière lui et c’est surtout paisible. Et les républicains enfoncent la porte ou deux et c’est la pire chose au monde. Je ne le pardonne pas du tout, je dis juste que vous êtes stupides. #ramenking – justsomedude187 (@ somedude187) 7 janvier 2021

Mais Cuomo ne pouvait tout simplement pas partir assez bien seul, reprenant mardi l’émeute du Capitole dans un effort apparent pour justifier son hypocrisie.

Alors non. https://t.co/qXHCpJFs1j – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 12 janvier 2021

Ceci est un mensonge. Et j’espère que quiconque vous revendique comme ami ou comme famille verra les conneries que vous diffusez. https://t.co/uAf5cJMbms – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 12 janvier 2021

Les utilisateurs des médias sociaux ne l’ont pas laissé tomber, se mettant rapidement sous sa peau avec l’utilisation de son surnom détesté «Fredo» une référence au «frère stupide» des films Parrain.

Ce n’est même pas une très bonne tentative de retour en arrière. – mallen2010 (@ mallen2010) 12 janvier 2021

Vous avez été détruit par un mec grignotant des ramen secs pour ça. https://t.co/tSUzrAPlQt – Stephen L. Miller (@redsteeze) 12 janvier 2021

Beau rapport, Fredo …. – Frank Silva (@amityfranksilva) 12 janvier 2021

Beaucoup des plus grandes pom-pom girls des manifestations destructrices et violentes de Black Lives Matter au cours de l’été sont devenues les critiques les plus virulentes du soulèvement pro-Trump de la semaine dernière, bien qu’en termes de vies perdues et de dommages matériels, il ne tient guère une bougie aux semaines de de violentes émeutes que l’establishment médiatique a excusées comme «Surtout paisible.»

