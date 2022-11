Cuomo, autrefois démocrate n°1 de New York, fait peu pour aider son parti

Un PAC fédéral que M. Cuomo a créé en 2018 pour aider les démocrates à prendre le contrôle de la Chambre est également resté en sommeil, n’apportant aucune contribution ce cycle.

En 2018, le PAC – appelé « Cuomo NY Take Back the House » – a collecté 47 000 $ qu’il a versés à 20 candidats à la Chambre dans les districts du champ de bataille, dont 10 à New York. Cela comprenait 2 700 $ à Antonio Delgado, l’ancien membre du Congrès de la vallée de l’Hudson qui se présente maintenant comme lieutenant-gouverneur de Mme Hochul.

Même si M. Cuomo a conservé la bonne volonté de certains électeurs démocrates, il reste largement un paria parmi les membres de l’establishment du parti, dont la plupart l’ont appelé à démissionner l’année dernière et ont rapidement tourné la page de son mandat d’une décennie. En effet, son soutien ou sa présence sur la campagne électorale pourrait constituer un inconvénient pour les démocrates, faisant resurgir une tache sur la marque du parti dans la dernière ligne droite des élections.

Rien n’indique non plus que les démocrates recherchent activement le soutien de l’ancien gouverneur, qui a nié tout acte répréhensible.

Mme Hochul a déclaré qu’elle n’accueillerait pas favorablement son approbation, affirmant que les New-Yorkais voulaient « regarder vers l’avenir ». Et toute implication de M. Cuomo pourrait être un aliment d’attaque pour M. Zeldin, qui a cherché à lier Mme Hochul, qui a été lieutenant-gouverneur de M. Cuomo pendant sept ans, à ses scandales, l’appelant “Cuomo 2.0”.

“Les circonstances dans lesquelles il est parti rendraient vraiment difficile pour lui d’aller là-bas et de faire campagne pour tout autre candidat à ce stade”, a déclaré Mario Cilento, président de l’AFL-CIO de l’État de New York, ancien allié de M. Cuomo’s, ajoutant qu’il y avait « beaucoup d’enthousiasme » dans le mouvement syndical pour élire Mme Hochul.

Pourtant, on ne sait pas combien de démocrates éviteraient réellement le soutien financier de M. Cuomo. Le représentant Jerry Nadler, par exemple, a récemment déclaré à Politico qu’il n’aurait aucun problème à prendre son argent.