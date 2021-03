Cuomo assouplit les limites de capacité des rassemblements à New York.

Lors de sa première conférence de presse depuis qu’un scandale de harcèlement sexuel a englouti son administration, le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que New York assouplirait les restrictions sur les rassemblements résidentiels et sociaux plus tard ce mois-ci et commencerait à permettre à plus de personnes d’accéder aux lieux d’arts et de divertissement.

Les règles assouplies, annoncées à l’approche de New York un an après que M. Cuomo a émis pour la première fois des ordres de fermeture qui ont interrompu l’activité sociale et économique, marquent un pas en avant dans le processus de réouverture de l’État.

Mais l’annonce a été éclipsée par des questions sur les allégations contre M. Cuomo. Depuis mercredi dernier, M. Cuomo, 63 ans, est accusé d’avoir harcelé sexuellement deux anciens collaborateurs et d’avoir fait des avances non désirées lors d’un mariage avec une troisième femme. Il a également fait face à un torrent de critiques ces dernières semaines sur la gestion par son administration des maisons de retraite pendant la pandémie.

Lors de la conférence de presse – la première fois que le gouverneur a répondu aux questions des journalistes depuis un briefing sur le coronavirus le 22 février – M. Cuomo a reconnu qu’il avait involontairement «agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise» et a déclaré qu’il était «désolé pour tout ce qui était». la douleur que j’ai causée à quiconque.