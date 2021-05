Cuomo appelle en privé les chefs d’entreprise à rester à New York et à faire pression sur SALT

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse à Manhattan le 5 mai 2021 à New York.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, encourage en privé certains des chefs d’entreprise les plus riches de l’État à rester dans l’Empire State et fait pression sur les législateurs pour qu’ils suppriment le plafond fédéral des déductions fiscales nationales et locales.

Cuomo a profité de l’occasion pour discuter de ces sujets avec un petit groupe de dirigeants qui comprenait des financiers de Wall Street lors d’un appel jeudi, selon une personne ayant une connaissance directe de la question.

Cette personne a refusé d’être nommée afin de parler librement d’une conversation jugée privée.

« En tant que chefs d’entreprise, nous devrions dire aux gens de rester à New York et d’essayer d’inclure SALT dans la nouvelle facture fiscale », a déclaré la personne au courant de l’appel en décrivant le message de Cuomo aux participants.

L’administration Biden veut faire reculer certaines parties de la loi de réforme fiscale de 2017 de l’ancien président Donald Trump afin de financer les infrastructures. Certains démocrates, y compris Cuomo, demandent à la Maison Blanche de supprimer le plafond de 10000 dollars que Trump a imposé aux déductions SALT.

Un représentant de la presse de Cuomo n’a pas renvoyé de demandes répétées de commentaires.

Dans le budget de l’État adopté par les législateurs d’Albany et récemment signé par Cuomo, les dirigeants les plus riches de New York verraient probablement des taux d’imposition combinés locaux et étatiques sur le revenu des particuliers plus élevés que ceux des riches résidents de Californie.

Dans le budget de l’État de plus de 200 milliards de dollars, le taux d’imposition le plus élevé est porté à 9,65% contre 8,82% pour les déclarants uniques qui gagnent plus d’un million de dollars. Ceux qui gagnent entre 5 et 25 millions de dollars seraient imposés à environ 10,3% et pour ceux qui gagnent plus de 25 millions de dollars, le taux serait de 10,9%. On s’attend à ce que les riches salariés soient frappés par ces nouvelles taxes au cours de la prochaine saison fiscale, les taux expirant en 2027.

Les New-Yorkais riches ont déjà signalé à CNBC qu’ils pourraient quitter New York et se rendre en Floride avec des impôts sur le point d’atteindre des niveaux historiques pour les riches de la Big Apple.

L’engagement de Cuomo avec ces dirigeants intervient alors qu’il était assiégé pour harcèlement sexuel présumé et la gestion par son administration des données sur les décès dans les maisons de retraite pendant la pandémie de Covid. Cuomo a nié les accusations de harcèlement sexuel.

Cuomo a également déclaré précédemment qu’il souhaitait briguer un quatrième mandat historique en 2022 et empêcher les grandes entreprises, ainsi que leurs dirigeants, de quitter potentiellement New York pourrait l’aider à être réélu. Une récente Sondage du Siena College Research Institute a montré que 33% des participants voteraient pour réélire Cuomo l’année prochaine s’il se présentait, contre 57% qui préféreraient «quelqu’un d’autre».

Cuomo a précédemment appelé à retirer le bouchon SALT.

« L’abrogation de SALT réduirait de 37% le taux d’imposition effectif des principaux salariés de l’État », Cuomo a dit en avril. «Le nouveau taux d’imposition supérieur de 10,9% de l’État devient un taux d’imposition effectif de 6,9%», a-t-il expliqué. Cuomo faisait partie d’un groupe de gouverneurs qui a envoyé un lettre au président Joe Biden appelant à l’abrogation du plafond SALT.

Les contribuables, en particulier les riches de New York et d’autres États à forte fiscalité, notamment le New Jersey et la Californie, ont vu les plus grands avantages lorsqu’il n’y avait pas de plafond SALT. Les déductions SALT représentent les impôts aux niveaux national et local, y compris l’impôt foncier et l’impôt sur le revenu.

Les dirigeants de New York, y compris les dirigeants du Partenariat pour la ville de New York, ont poussé le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et l’équipe de Biden à ramener la déduction complète.

Représentants Tom Suozzi, DN.Y. et Josh Gottheimer, DN.J., font partie des législateurs démocrates qui disent qu’ils s’opposeront à toute modification du code des impôts à moins que SALT ne soit ramené.

Le président Joe Biden cherche à augmenter les impôts pour payer sa proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars. Biden a déclaré qu’il était disposé à augmenter le taux d’imposition des sociétés entre 25% et 28% afin de payer son plan d’infrastructure et s’est engagé à ne pas augmenter les impôts de ceux qui gagnent moins de 400000 dollars.

L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré en avril que la déduction SALT « ne serait pas une source de revenus » et il n’est pas clair si l’administration prévoit d’inclure l’abrogation du plafond dans le cadre de son plan d’infrastructure.