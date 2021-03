Cuomo accusé de « gaslighting » après avoir rejeté les allégations de harcèlement sexuel comme « blagues » et « être ludique »

La tentative du Gouverneur de New York Cuomo de s’excuser après que deux anciens collaborateurs l’ont accusé de harcèlement sexuel se soit retournée contre lui en ligne, après qu’il ait suggéré que ses taquineries «de bonne humeur» sur la vie personnelle étaient «interprétées par minute» comme du flirt.

Un jour après avoir catégoriquement nié toute conduite inappropriée envers son deuxième accusateur, l’ancienne aide Charlotte Bennet, Cuomo a semblé faire demi-tour dimanche, admettant que certains de ses « blagues » aurait pu tomber dans le mauvais sens.

Dans une longue déclaration, le gouverneur assiégé a déclaré qu’il « Comprend maintenant » que certaines de ses interactions avec les membres du personnel «Peut avoir été insensible ou trop personnel.» Il a cependant insisté sur le fait qu’il ne voulait pas dire de mal, arguant que « Certaines des choses » il a dit «Ont été interprétés à tort comme un flirt indésirable.»

« Dans la mesure où quelqu’un a ressenti cela, j’en suis vraiment désolé, » A écrit Cuomo. Il semblait blâmer le prétendu malentendu selon lequel il était « espiègle » et faire « blagues. »

«J’ai taquiné les gens sur leur vie personnelle, leurs relations, sur le fait de se marier ou de ne pas se marier. Je ne veux pas vous offenser et n’essayer que d’ajouter un peu de légèreté et de plaisanterie à ce qui est une entreprise très sérieuse, « Dit Cuomo.

Le mea culpa, cependant, n’a pas plu à ceux qui critiquaient le gouverneur, déclenchant une nouvelle vague d’indignation.

Le chef adjoint du conseil municipal de New York, Jimmy Van Bramer, a tweeté que Cuomo s’était impliqué dans la déclaration, l’accusant de «Justifier le harcèlement sexuel comme un ‘humour bien intentionné’.»

« Cela ne l’absolutionne pas, cela l’implique, » Bramer a écrit.

Cuomo et son personnel sont sans aucun doute entravés depuis des jours avec des équipes de gestion de crise et CECI est la déclaration qu’ils sortent?! Justifier le harcèlement sexuel comme un «humour bien intentionné» mal compris? Cela ne l’absolutionne pas, cela l’implique. https://t.co/Wg8EMMRRus – Jimmy Van Bramer (@JimmyVanBramer) 1 mars 2021

Un membre d’un groupe de travail sur le harcèlement sexuel à New York, Erica Vladimer, a fustigé la lettre comme «Une réponse absolument dégoûtante et insensée.»Il n’y avait aucune propriété de ses actions, et il a plutôt blâmé ses victimes pour « mauvaise interprétation » ses « espièglerie, » elle a dit.

C’est une réponse absolument dégoûtante et insensée. Aucune propriété de ses actions, blâmant ses victimes pour "mal interpréter" ses "espièglerie." https://t.co/i5Cz8gnGlu https://t.co/41izprmy8i – Erica Vladimer (@EricaForNY) 28 février 2021

Chris Sosa, candidat au conseil municipal de New York et progressiste autoproclamé, a accusé Cuomo de « Pure blâmer les survivants », étiqueter l’instruction comme «Une carte de bingo sur le harcèlement sexuel.»

"Espiègle," "blagues" "taquinerie," "plaisanter," "mal interprété," "Pardon" tu "ressenti de cette façon," "jamais touché de manière inappropriée." Cette nouvelle déclaration du gouverneur Cuomo se lit comme une carte de bingo sur le harcèlement sexuel. Des paragraphes de pure blâme de survivant. Attaquez Cuomo maintenant. pic.twitter.com/l3COvXlklj – Chris Sosa (@ChrisSosa) 28 février 2021

La journaliste Megyn Kelly, qui a été la première à mener une interview à la caméra avec l’accusatrice de Biden Tara Reade, a déchiré la réponse de Cuomo aux allégations, accusant le gouverneur d’essayer de dépeindre ses accusateurs comme « stupide. »

« Alors, [Cuomo]Les accusateurs sont trop stupides pour comprendre que c’était le même Guv «ludique» que nous avons vu… lors des * conférences de presse ?? * Est-ce «ludique» de toucher les jambes de ses employés et de les embrasser sur les lèvres contre leur gré? «

Alors, @NYGovCuomoLes accusateurs sont trop stupides pour comprendre que c’était le même Guv «ludique» que nous avons vu … lors des * conférences de presse ?? * Est-ce «ludique» de toucher les jambes de ses employés et de les embrasser sur les lèvres contre leurs volonté? Bc meilleurs hommes que A Cuomo ont été licenciés pour cela. https://t.co/y6uaCtOXCm – Megyn Kelly (@megynkelly) 28 février 2021

Alors que les appels à la démission immédiate de Cuomo se multiplient, le gouverneur a d’abord choisi l’ancienne juge fédérale Barbara Jones pour mener une « Examen externe » des réclamations. Après le rejet de la proposition, craignant que l’enquête ne soit influencée par Cuomo lui-même, le gouverneur a demandé au procureur général de New York, Letitia James, et au juge en chef de la cour d’appel de choisir conjointement un avocat indépendant. Cependant, cette proposition a également été confrontée à un refus, James exigeant que le gouverneur fasse un renvoi. «Uniquement à son bureau», lui donnant des pouvoirs d’assignation. Finalement, le cabinet de Cuomo a concédé, James déclarant dimanche qu’elle embaucherait un cabinet d’avocats pour enquêter sur les allégations des anciens employés de Cuomo, Charlotte Bennett et Lindsey Boylan.

Une fois un chouchou des médias, salué pour son «Leadership viral» au milieu de la pandémie de Covid-19, Cuomo a subi une chute rapide de la grâce depuis qu’il a été révélé que son bureau avait sous-estimé le nombre de décès dans les maisons de retraite de 50% dans le but apparent d’éviter de donner des munitions politiques à l’administration Trump. Le gouverneur a fait l’objet d’une enquête préliminaire du FBI sur son traitement des données.

