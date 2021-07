Cuomo a levé plus de 2 millions de dollars avec l’aide de chefs d’entreprise new-yorkais

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole lors d’une annonce lors d’une conférence de presse depuis la scène du Radio City Music Hall de Manhattan à New York, New York, le 17 mai 2021.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a collecté plus de 2 millions de dollars auprès de certains des principaux donateurs de New York, bien qu’il ait été accusé de harcèlement sexuel par d’anciens collaborateurs.

La campagne de réélection de Cuomo a également payé le cabinet de son avocat, Glavin SARL, plus de 280 000 $ alors qu’il faisait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur général de l’État de New York pour inconduite sexuelle présumée. Cuomo a nié tout acte répréhensible.

Les deux paiements au cabinet d’avocats ont eu lieu en mai et juin. La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé en février qu’elle superviserait l’enquête sur les allégations d’inconduite. Le New York Times signalé que Cuomo devrait être interrogé par les enquêteurs samedi.

Même avec toute la controverse entourant Cuomo, de nombreux membres de la communauté des affaires de New York semblaient se rallier à lui. Le gouverneur démocrate a commencé à lever des fonds plus tôt dans l’année et doit être réélu en 2022. CNBC avait précédemment signalé les donateurs qui avaient choisi de suspendre leurs contributions à Cuomo après la survenue de plusieurs scandales.

Un porte-parole de Cuomo n’a pas renvoyé de demande de commentaire.