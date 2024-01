Cuomo a créé un lieu de travail « sexuellement hostile », déclare le ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a conclu que l’ancien gouverneur Andrew M. Cuomo de New York et son personnel de direction avaient soumis des employées à un « environnement de travail sexuellement hostile », puis avaient exercé des représailles contre plusieurs d’entre elles qui avaient porté plainte, selon un règlement annoncé vendredi.

Le résultats semblent largement étayer l’enquête du procureur général de New York, Letitia James, qui a conclu que M. Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes, dans un contexte de peur et d’intimidation. M. Cuomo, qui a nié avoir harcelé sexuellement qui que ce soit, a démissionné en août 2021, peu après la publication du rapport de Mme James.

Depuis son départ, M. Cuomo s’est engagé dans une campagne sur plusieurs fronts pour discréditer le rapport et Mme James comme étant politiquement motivés, et a lentement manœuvré pour réintégrer la vie politique.

Mais les efforts de M. Cuomo pourraient être fortement compromis par les conclusions du ministère de la Justice, qui ont déterminé qu’il soumettait à plusieurs reprises les femmes qui travaillaient pour lui à des contacts sexuels, des commentaires et des regards importuns, et accordait un traitement préférentiel à certaines femmes en fonction de leur apparence physique.