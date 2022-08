Cunningham choisit un ancien pilote de chasse comme colistier du gouvernement du SC

COLUMBIA, SC (AP) – Joe Cunningham a choisi Tally Parham Casey, un plaideur civil qui a piloté des avions de combat lors de trois tournées de combat au-dessus de l’Irak, pour être son colistier dans sa quête pour devenir le premier gouverneur démocrate de Caroline du Sud en 20 ans.

“Elle est l’une des personnes les plus impressionnantes que j’aie jamais rencontrées”, a déclaré Cunningham, qui a présenté en avant-première son choix de lieutenant-gouverneur pour l’Associated Press avant une annonce officielle lundi. “Elle s’est battue pour nos libertés à l’étranger, et elle veut continuer à se battre pour ces libertés, c’est pourquoi je l’ai mise sur le ticket, et elle a accepté de le faire.”

Cunningham, 40 ans, prévoyait de présenter Casey, 52 ans, lors d’un événement à Greenville, sa ville natale.

Il s’agit du deuxième cycle d’élections au poste de gouverneur au cours duquel les candidats aux deux principaux postes de direction de Caroline du Sud se présentent sur le même ticket. Dans les années passées, les gouverneurs et leurs lieutenants-gouverneurs étaient élus séparément, ce qui signifie que parfois les politiciens se sont affrontés idéologiquement ou appartenaient à des partis différents.

La semaine dernière, le gouverneur Henry McMaster et le lieutenant-gouverneur Pamela Evette, 54 ans, sont devenus le premier ticket de gouverneur de Caroline du Sud à se présenter à la réélection, McMaster qualifiant le fondateur de la société de paie de “parfaitement au courant des épreuves, des tribulations et des défis des entreprises”. Cet ensemble de compétences, a déclaré le gouverneur, complète ses décennies en droit et en politique.

Depuis son élection en 2018, Evette a passé de nombreux mois à parcourir l’État, à rencontrer des entreprises et à promouvoir leurs relations avec les écoles de formation technique de Caroline du Sud. Elle et le gouverneur disent que les garder forts est la clé de l’économie manufacturière de l’État.

Cunningham souligne également les diverses expériences de son colistier. Le service militaire de Casey, ses connaissances juridiques et le fait qu’elle soit une femme en font la bonne personne pour l’endroit où il aimerait emmener l’État, a-t-il déclaré.

“Tally est la meilleure personne pour le poste, point final”, a déclaré Cunningham à AP. « Et le fait qu’elle soit une femme apporte cette perspective au billet, surtout à la lumière de tout ce qui s’est passé avec l’attaque du gouverneur McMaster contre nos libertés et son assaut contre les droits des femmes. Cela le rend d’autant plus personnel pour Tally.

La législature dominée par les républicains est sur la bonne voie pour rendre les avortements encore plus difficiles à obtenir en Caroline du Sud suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler sa décision Roe v. Wade, vieille de près de 50 ans, affirmant un droit constitutionnel à la procédure.

Alors que les groupes de défense des droits à l’avortement contestent la loi actuelle de l’État, qui interdit les avortements après six semaines de grossesse mais comprend quelques exceptions, un comité législatif spécial a avancé la semaine dernière une proposition visant à interdire presque tous les avortements, sauf lorsque la vie de la mère est en danger.

McMaster, qui a déclaré qu’il travaillerait “immédiatement” avec ces législateurs, a déclaré la semaine dernière que l’interdiction de six semaines comprenait de “bonnes exceptions” et était “tout à fait raisonnable”.

“S’il y a d’autres étapes, s’il y a d’autres choses qui, selon eux, devraient être faites après un examen approfondi, alors j’aimerais en entendre parler”, a déclaré McMaster.

Cunningham a appelé les législateurs à reporter le débat sur la mesure cet automne jusqu’après les élections de novembre.

Casey a été la première femme pilote de chasse de Caroline du Sud, s’enrôlant dans le 157e Escadron de chasse de la Garde nationale aérienne de l’État en 1996 et atteignant le grade de lieutenant-colonel. Elle a près de 1 500 heures dans le F-16, dont plus de 100 au combat, et a reçu de nombreuses récompenses liées au service.

Casey est également avocate depuis plus de deux décennies, la plupart chez Wyche PA à Columbia, où elle a été élue présidente en 2017 et se concentre sur les litiges commerciaux, la responsabilité des produits, les assurances et le droit aérospatial. Le diplômé de l’Université de Princeton et de la faculté de droit de l’Université de Virginie a également été auxiliaire juridique fédéral.

Comme Cunningham, Casey est nettement plus jeune que McMaster, qui, à 75 ans, est le plus ancien gouverneur de l’État et dont l’âge, selon le démocrate, est trop avancé pour représenter adéquatement les Carolines du Sud.

“Il est en politique depuis plus longtemps que je ne suis en vie, et vous voyez où cela nous a menés”, a déclaré Cunningham. “Ce que propose Tally, c’est un changement indispensable, et ce sera une approche rafraîchissante de la politique.”

Cunningham a proposé un plafond d’âge de 72 ans pour les titulaires de charge en Caroline du Sud – un changement qui obligerait les électeurs à approuver un changement constitutionnel. Il a signalé son ouverture à une limite d’âge fédérale similaire, qui s’appliquerait au House Majority Whip Jim Clyburn, 82 ans, de Caroline du Sud, et au président Joe Biden, 79 ans.

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP.

