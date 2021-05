Cummings accuse le gouvernement de Boris Johnson d’une politique de frontières «  blague  »

L’ancien conseiller en chef de Boris Johnson a pris un autre coup public au gouvernement, l’accusant cette fois de politique des frontières «blague».

Alors que les questions montent sur les mesures prises pour empêcher la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus identifiée pour la première fois en Inde, Dominic Cummings a accusé les ministres de développer une politique basée sur des «absurdités».

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’un «faux pas catastrophique» et de ne pas avoir interrompu plus tôt les voyages depuis l’Inde pour limiter une nouvelle variante plus virulente de la maladie.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré que le Royaume-Uni avait des frontières «à peu près aussi sûres qu’un tamis», accusant les ministres d’ignorer les signes avant-coureurs il y a un mois.

La dispute est survenue alors que les ministres ont levé certaines restrictions sur les voyages dans les pays de la liste dite «orange» qui comprend l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce, laissant le secrétaire à la Santé Matt Hancock appeler les gens à ne pas leur rendre visite sans «une raison absolument convaincante». .

Ceux qui voyagent dans un pays de la liste orange sont tenus de se mettre en quarantaine chez eux pendant 10 jours à leur retour.

Sur les réseaux sociaux, M. Cummings a déclaré qu’il y avait un problème général «basé sur des mèmes absurdes» qui affirmait que les habitants des pays asiatiques «font tous ce qu’on leur dit… cela ne fonctionnera pas ici». Cette position était ce que de nombreux «experts en sciences du comportement» / charlatans ont fait valoir, de manière désastreuse, en février 2020 », a-t-il écrit, ajoutant:« Cette absurdité influence TOUJOURS la politique, par exemple notre politique sur les frontières de la blague. »

Il a déclaré que les politiciens de droite et de gauche à Westminster étaient «totalement hostiles à l’apprentissage de l’Asie de l’Est», à leur détriment.

Il a également fait valoir qu’il était erroné de voir la Suède comme un pays qui n’avait pas de verrouillage.

«Malgré l’absence de comportement de« verrouillage »officiel, il a énormément changé», a-t-il écrit.

La semaine dernière, M. Cummings faisait partie de ceux qui ont appelé à la prudence face à la dernière levée du verrouillage, partageant un article sur les réseaux sociaux qui disait: «le coût d’une autre grande vague est bien plus élevé que le coût du report de la prochaine étape de la feuille de route». . M. Cummings a quitté Downing Street à la fin de l’année dernière au milieu des informations faisant état d’une querelle amère impliquant la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds.

Le mois dernier, il a fait une série d’allégations contre le Premier ministre, notamment au sujet de la rénovation du n ° 10, dans un blog.

On s’attend à ce qu’il se retienne peu lorsqu’il comparaîtra devant un comité de députés plus tard ce mois-ci.