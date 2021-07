Cummings a ordonné au gouvernement d’utiliser l’argent des contribuables pour effectuer des sondages politiques sur Starmer, révèlent des courriels

Le gouvernement de Boris Johnson a donné l’argent des contribuables à une entreprise privée pour mener des sondages politiques sur des personnalités clés de l’opposition – y compris le leader travailliste Sir Keir Starmer, selon des courriels récemment publiés.

Dominic Cummings, ancien conseiller principal n ° 10, a demandé à Hanbury Strategy de faire un sondage sur la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid, avant que la société ne reçoive un contrat de 580 000 £.

Les e-mails publiés par le Good Law Project montrent que des hauts fonctionnaires ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les sondages effectués par Hanbury sur Sir Keir, le maire travailliste de Londres Sadiq Khan et d’autres montreraient un parti pris politique en faveur du Parti conservateur.

Un fonctionnaire a déclaré par e-mail : « Hanbury mesure l’attitude envers les personnalités politiques, ce qu’ils ne devraient pas faire avec l’argent du gouvernement, mais on leur a demandé de le faire et c’est une bataille que je pense est difficile à mener ».

Mais M. Cummings a demandé au plus haut fonctionnaire responsable des contrats Covid de les signer, et a déclaré que si « quelqu’un dans CABOFF [the Cabinet Office] les gémissements leur disent que je l’ai commandé à PM ».

Le Good Law Project a soulevé une contestation judiciaire concernant l’attribution par le gouvernement d’un contrat Covid à Hanbury pour mener des sondages d’opinion sur le point de vue du public sur la réponse à la crise.

M. Cummings a personnellement appelé le fondateur de Hanbury, Paul Stephenson, un ancien collègue de la campagne Vote Leave, et lui a demandé si son entreprise travaillerait pour évaluer la popularité de la gestion par le gouvernement de la pandémie.

Les travaillistes ont déclaré que les courriels récemment publiés montraient « toutes les caractéristiques d’un racket » et affirmaient que l’argent des contribuables avait été « abusé ».

La députée Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré: «Cela a les caractéristiques d’un racket – pas d’un gouvernement agissant dans l’intérêt national pendant une pandémie.

« L’argent des contribuables qui a été abusé de cette façon devrait être remboursé par le Parti conservateur. L’argent des contribuables n’est pas la caisse personnelle des ministres conservateurs à distribuer à leurs camarades.

Mme Rayner « Nous avons besoin d’une enquête entièrement indépendante sur les contrats gouvernementaux qui ont été remis par courrier électronique privé et WhatsApp afin que nous puissions aller au fond de ce scandale. »

Des preuves découvertes lors de la dernière audience du tribunal ont également montré que l’ancien conseiller n ° 10, Ben Warner, avait dirigé les fonctionnaires vers son WhatsApp privé, plutôt que vers son adresse e-mail officielle. « Souvent, il est plus facile de me joindre via WhatsApp que par e-mail », a-t-il écrit.