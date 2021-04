Les affirmations de «gouvernement par WhatsApp» ont été alimentées par d’anciens initiés de Whitehall qui ont dit L’Independent que l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson et du chef de file de Vote Leave Dominic Cummings a apporté un nouveau style plus secret à Downing Street.

Du jour au lendemain, les communications qui avaient été précédemment mises sur papier ou dans des e-mails ont été transférées vers le système de messagerie crypté WhatsApp, tandis que certains vétérans de la campagne Brexit ont privilégié l’application de messagerie haute sécurité Signal ou le courrier électronique Proton, a déclaré un ancien initié.

Et une personne qui a travaillé dans les communications gouvernementales à l’époque Cummings a déclaré que le secret était utilisé comme un «jeu de pouvoir» pour exclure les membres de l’équipe qui n’étaient pas dignes de confiance par le groupe très soudé Vote Leave.

«Il y avait une très grande méfiance à l’égard des fonctionnaires lorsque ces personnes sont arrivées, et il y en a probablement encore dans une certaine mesure», a déclaré l’individu, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

«C’était un club très réservé aux garçons, il y avait une préférence pour les gens qu’ils connaissaient déjà et avec qui ils avaient travaillé, et contre toute personne en qui ils ne pouvaient pas immédiatement faire confiance comme étant en accord avec leur point de vue.

L’utilisation des applications cryptées a été étendue non seulement aux discussions privées, mais également aux tâches courantes du travail quotidien, telles que la préparation de déclarations et de nouvelles.

«La différence immédiate la plus marquante dans la vie professionnelle lorsque l’équipe de Cummings est arrivée était que tant de choses n’étaient plus sur e-mail mais sur votre téléphone», a déclaré un ancien initié.

«Les choses ont été faites de manière beaucoup plus cryptique. Il y avait un effort pour s’assurer que les conversations ne soient pas traçables autant que possible, à moins qu’il n’y ait une raison délibérée de les rendre traçables. Là où ils étaient assez intelligents, c’était que s’il y avait quelque chose qu’ils acceptaient d’être divulgué, cela serait envoyé par e-mail. «

Un ancien initié a émis l’hypothèse que cette aversion pour le courrier électronique était due à un incident en 2011 lorsque Michael Gove a été contraint de publier des messages envoyés sur le compte de messagerie de sa femme en vertu de la loi sur la liberté de l’information parce qu’ils étaient liés aux affaires du gouvernement.

Une décision à l’époque selon laquelle toutes les informations gouvernementales, même si elles sont transmises par SMS, courrier électronique privé ou Twitter, sont couvertes par la loi, semble avoir convaincu M. Cummings – un conseiller du secrétaire à l’éducation de l’époque – que des moyens de communication alternatifs étaient nécessaires. cela ne serait pas susceptible d’être découvert par de futures enquêtes.

Tout en admettant que le signal téléphonique notoirement médiocre dans le 10 Downing Street, qui rendait les appels vocaux inégaux, avait contribué au passage à WhatsApp, l’ancien professionnel des communications a déclaré que d’autres motivations étaient soupçonnées.

«C’était un moyen de maintenir le pouvoir, car vous pouvez exclure les gens de l’engagement, contrairement aux e-mails, où les gens peuvent être mis en boucle», ont-ils déclaré. «C’était un véritable jeu de pouvoir en termes de qui pouvait accéder à quelles informations et quand.»

Loin d’améliorer l’efficacité, les nouveaux outils de communication ralentissaient souvent le travail, car faire quoi que ce soit impliquerait de partager des messages avec les fonctionnaires, qui souhaiteraient une chaîne papier formelle enregistrant les discussions et les décisions, entraînant un conflit «désordonné et chronophage». des cultures.

Les pratiques ont également assuré la constitution d’archives sur les téléphones des personnes de matériel qui n’était pas dans les archives publiques, et qu’un initié a dit. L’indépendant ont toujours été soupçonnés d’être stockés pour être utilisés dans de futurs articles de journaux ou mémoires.

«Ils avaient tous vu Benedict Cumberbatch jouer Dominic à la télévision et ils voulaient des trucs qui les rendraient tout aussi beaux s’il y avait plus de films à faire.

Certains à Downing Street auraient été «effrayés» lorsque le député conservateur Dominic Grieve a déposé une motion en 2019 visant à obtenir des communications sur la menace de prorogation du Parlement non seulement dans des courriels et des lettres, mais aussi dans des «services de messagerie tels que WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger, comptes de messagerie privés cryptés et non cryptés, messagerie texte et iMessage et utilisation de téléphones mobiles officiels et personnels ».

Mais cette tentative pour s’assurer que les technologies de communication modernes n’échappent pas à un examen minutieux ne semble pas avoir interrompu le mouvement vers ce que la présidente du Comité des comptes publics, Meg Hillier, a décrit cette semaine comme «le gouvernement par WhatsApp».

Et l’utilisation par les ministres des systèmes de messagerie téléphonique pour maintenir le contact avec les chefs d’entreprise – comme M. Johnson l’a fait avec le magnat de l’aspirateur Sir James Dyson et le chancelier Rishi Sunak avec le conseiller de Greensill Capital et ancien Premier ministre David Cameron – a été défendue par d’autres connaissant le fonctionnement interne du gouvernement.

Un conseiller spécial de l’administration Theresa May a déclaré L’indépendant qu’il n’y avait rien de nouveau à ce que les ministres entretiennent des contacts avec des personnalités du monde des affaires, des associations caritatives et des groupes d’intérêt par SMS ou WhatsApp.

«Les gens doivent établir des relations avec les gens avec qui ils ont affaire», a déclaré Salma Shah, qui a conseillé Sajid Javid au ministère de l’Intérieur. «Toutes les relations sont menées d’une manière ou d’une autre, à un certain niveau de manière informelle, c’est ainsi que vous construisez des relations qui sont en fin de compte des atouts pour le pays.»

Il était «déraisonnable» de s’attendre à ce que toutes les communications se fassent par des canaux officiels, en particulier dans les situations d’urgence où les ministres doivent débloquer rapidement les problèmes.

Mais elle a dit qu’il était faux de croire que les communications par téléphone portable permettent aux ministres d’opérer sous le radar des fonctionnaires.

«Tout passe par la fonction publique», a-t-elle déclaré. «Même si vous décrochez le téléphone, cela passerait par la fonction publique, les fonctionnaires le sauraient. C’est informel, mais ce n’est pas privé. Il y a une suggestion vraiment terrible qui est créée ici selon laquelle ces choses se passent en secret. Si vous êtes Premier ministre, rien de ce que vous faites n’est secret pour vos fonctionnaires.

Bien qu’il puisse y avoir une «différence de style» entre les administrations de May et Johnson, les mêmes processus d’enregistrement des discussions et des processus de prise de décision se poursuivront à Whitehall, a déclaré Shah, qui a quitté le gouvernement lors de la passation du pouvoir en 2019.

«Si vous voulez que quelque chose soit mis en œuvre, il faut qu’il y ait une trace écrite», a-t-elle déclaré. «Nous vivons dans une société libre où les choses sont transparentes, les choses doivent être présentées au Parlement et il y aura un examen minutieux de ces choses. Rien ne peut être caché aux fonctionnaires, car ils posent également des questions sur la régularité du processus. »

À certains égards, l’incapacité de M. Cameron à obtenir un soutien financier pour Greensill a montré que le système fonctionnait comme il se doit, a-t-elle déclaré. « Cela a montré que le fait que vous ayez le numéro de téléphone de quelqu’un ne vous rend pas plus susceptible d’obtenir le résultat que vous souhaitez. »