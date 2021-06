Cummings a averti que la newsletter pourrait enfreindre le code de conduite des conseillers spéciaux

Dominic Cummings pourrait enfreindre le code de conduite officiel des conseillers spéciaux s’il publie des informations gouvernementales dans son nouveau bulletin, a suggéré Downing Street.

L’ancien haut responsable de Boris Johnson a lancé un service d’abonnement de 10 £ par mois sur Substack.

Dans un article, il a déclaré qu’il révélerait gratuitement des informations sur la bataille pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ainsi que quelques détails sur son séjour à Downing Street.

Mais « des choses plus obscures sur les médias, Westminster, à l’intérieur du n ° 10, comment avons-nous fait pour le Brexit en 2019, les élections de 2019, etc. » ne seraient disponibles que pour ceux qui ont payé, a-t-il déclaré.

Les abonnés ont été informés qu’ils pouvaient payer 100 £ par an ou 10 £ par mois. Ceux qui paient 200 £ par an auront le statut de « membre fondateur ».

Le bulletin d’information a été publié hier alors que le secrétaire à la Santé Matt Hancock s’est défendu contre les allégations de M. Cummings, notamment selon lesquelles il aurait menti au sujet des tests pour les résidents des maisons de soins.

M. Hancock a déclaré aux députés que le gouvernement avait « mieux fonctionné au cours des six derniers mois », après la démission dramatique de M. Cummings en novembre.

Dans un message sur Substack, M. Cummings a déclaré qu’il utiliserait la plate-forme pour développer « bientôt les preuves que j’ai fournies aux députés et publier des preuves pour encourager les députés à prendre leurs responsabilités et à forcer une telle enquête à se dérouler dès que possible ».

Lorsqu’on lui a demandé si le n ° 10 répondrait si des documents gouvernementaux étaient publiés par M. Cummings dans le bulletin, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Je ne vais pas me laisser entraîner sur cette question, je ne pense pas que vous vous attendriez à ce que je commente là-dessus, mais comme vous le savez, tous les conseillers spéciaux actuels et anciens sont priés d’agir en totale conformité avec le code de conduite des conseillers spéciaux. »

Lorsqu’on lui a demandé si le n ° 10 pensait divulguer les preuves que M. Cummings dit avoir qui étayeraient ses allégations enfreindraient le code, le porte-parole a déclaré: « Je ne vais pas entrer dans des hypothèses, comme je l’ai dit, nous attendons tous les conseillers spéciaux actuels et anciens d’agir en totale conformité avec ce code de conduite. »