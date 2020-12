« Je ne sais même pas si j’ai pu calculer ce que je ressens, le fait que notre industrie soit complètement au point mort … 170 000 personnes sans travail, cela me semble totalement indestructible. »

Les mots de Katie Melua m’ont marqué pendant des semaines depuis son interview dans un Royal Albert Hall étrangement vide pour le documentaire commun Sky Arts et Sky News Culture Interrupted.

Mais aussi décevant que cette année a été pour des artistes bien connus rendus impuissants par COVID-19[feminine, avec des revenus de musique live en baisse de 81% en raison de la pandémie, ils seront très probablement capables de résister à cette tempête.

Cependant, pour les jeunes talents – qui tentent de percer sur la scène cette année – ce n’est pas le cas.

Et c’est cette absence de moments culturels tout au long de 2020 – ceux qui nous façonnent tous – qui soulève un héritage de la pandémie qui est tellement plus difficile à quantifier.

Je me souviendrai toujours d’avoir vu David Bowie à Glastonbury en 2000. Tout comme les jeudis soirs que j’ai passés à danser sur Blur, Oasis et les Charlatans à Rock City à Nottingham à l’adolescence restent encore avec moi 25 ans plus tard.

Plus récemment, voir les films du Seigneur des Anneaux au cinéma avec mes parents est devenu un pèlerinage annuel et emmener mes enfants voir The Gruffalo ou Peter Pan au Théâtre National ou le Christmasaurus de Tom Fletcher ont commencé de nouvelles traditions familiales.

Il ne s’agit pas de highbrow ou lowbrow. Que votre point culminant culturel annuel soit le Proms In The Park ou Glyndebourne, ou une visite au cinéma local ou au pub local avec un groupe très moyen qui vient de se lancer.

Si nous perdons ces expériences et ces lieux, nous perdons quelque chose de ce qui nous rend humains. Cela semble dramatique, mais la pandémie a laissé un vide à bien des égards.

Comme Mélanie C si joliment dit: « Quelque chose hors de votre contrôle se produit et c’est parti ». C’est un sentiment auquel je suis sûr que tout le monde peut s’identifier à un niveau ou à un autre.

En me parlant dans un stade criminellement calme de Wembley où elle a joué avec les Spice Girls l’année dernière, elle résume ce sentiment de perte qui a affecté tant d’entre nous, pas seulement les artistes.

«Pour avoir une période de vie où vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas profiter de la musique, vous ne pouvez pas partager cette expérience non seulement en tant qu’artiste, avec vos fans, mais en tant que fan de musique avec les artistes que vous aimez.

«Je pense que cela me donne l’impression qu’il y a ce grand écart, ce grand trou qui se crée de mon vivant.

« Et si c’était [the pandemic] s’est passé dans les années 90 … Je ne sais pas ce qui serait arrivé aux Spice Girls. Aurions-nous encore fait le même voyage? La culture pop aurait-elle toujours la même histoire? «

Il y a une certaine ironie au fait qu’au début de cette crise, c’est la musique qui nous a tous réunis.

Nous avons tous regardé le concert One World Together At Home de Global Citizen en avril, qui a amené certains des plus grands noms de la musique – Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder – dans nos maisons, se produisant depuis les leurs.

D’innombrables artistes, d’Andrew Lloyd Webber à Chris Martin, ont diffusé des flux en direct depuis leurs canapés dans le but de nous remonter le moral et en hommage au personnel du NHS et aux travailleurs de première ligne.

Nous nous tenions même devant nos maisons, socialement distancés, chantant WeRe Meet Again de Vera Lynne.

Comme icône Blur et Gorillaz Damon Albarn explique dans le documentaire: « La musique rassemble les gens … Il est vraiment important que la musique garde et conserve sa vitalité car nous savons à quel point elle nourrit notre âme ».

Le compositeur et légende de la musique Nitin Sawhney fait écho à ses paroles: «Tout le monde a besoin des arts. Tout le monde a besoin de musique, surtout à des moments où tout semble si sombre.

« La culture, les arts et la musique, c’est l’esprit de ce pays. C’est l’âme de ce pays. Vous ne pouvez pas tout à coup dire: ‘Eh bien, vous savez, ne vous inquiétez pas pour ça. C’est parti. Maintenant, allons-y. recycler tout le monde. ‘ »

Sawhney s’attaque à la colère palpable contre le gouvernement qui semble avoir été ressentie par l’ensemble du secteur du divertissement en direct.

Dans Culture Interrupted, DJ Sister Bliss est l’une des plus franches, peut-être parce que la musique électronique et les clubs – frappés particulièrement durement – font tellement partie de son identité et de celle de Faithless.

Elle décrit le «mépris» avec lequel elle estime que le gouvernement a montré son industrie à cette époque: «Les arts sont tout aussi importants que la médecine ou le droit ou la ville ou les banquiers, qu’ils ont renfloué assez rapidement.

Pendant le documentaire, Bliss est interviewée dans un Alexandra Palace vide, où elle a fait la une de Faithless à plusieurs reprises.

Le poids du vide du lieu est écrasant. Bliss ajoute: « Nous ne pouvons pas voir la culture s’effondrer autour de nos oreilles. C’est inimaginable. »

Sawhney fait valoir un point qui résume la frustration ressentie dans la musique live et le théâtre: «En regardant comment l’industrie du transport aérien, par exemple, asseoir les gens les uns à côté des autres, ce qui a été très déroutant en termes de dire que ça va, mais c’est ce n’est pas acceptable que les gens soient assis les uns à côté des autres dans les salles. «

Le gouvernement a bien sûr donné un fonds de récupération de 1,57 milliard de livres pour les arts qui a été une bouée de sauvetage pour de nombreux lieux et institutions culturelles.

Mais Sister Bliss le décrit comme « une goutte dans l’océan » alors que le Royal Albert Hall à lui seul « a perdu 27 millions de livres cette année ».

Ally Wolf, qui dirige le Clapham Grand, continue de payer 50000 £ de loyer par mois pour le lieu de musique historique – qui est jusqu’à présent resté ouvert pendant 120 ans – mais a été fermé pendant une grande partie de 2020 en raison de coronavirus restrictions et, une fois ouverte, la règle de 30% de capacité étouffe toute perspective de réaliser un profit. «C’est fou», dit Wolf.

Le line-up de ce documentaire fait allusion à la génération dont je suis issu, soulignant le fait que les générations sont définies par la culture et même par leurs artistes.

Dans les années 90, j’ai découvert Damon Albarn (la chanson 2 était répétée au Rock City susmentionné), Melanie C (qui d’autre de mon âge n’a jamais dansé sur Wannabe?), Tim Burgess (Melting Pot était constamment dans notre maison d’étudiant à Leeds), Sister Bliss (j’ai vu Faithless plus que tout autre groupe), Roisin Murphy (« Aimez-vous mon pull moulant » quelqu’un?) et le musicien Nitin Sawhney ont tous eu la gentillesse de contribuer à Culture Interrupted – en grande partie parce qu’ils ont été émus par la situation dans laquelle se trouvent de nombreux jeunes artistes.

Mais le documentaire spécial d’une heure suit également de nouveaux artistes – ceux dont nous ne connaissons peut-être pas encore les noms mais qui auraient bientôt célébré comme des actes révolutionnaires de 2020.

Nous suivons Eliza Shaddad, une auteure-compositrice-interprète basée à Cornwall qui devait tourner et soutenir Keane cette année.

Alors qu’elle est assise sur un rocher sur la plage, apparemment à un million de kilomètres de là où elle était censée être cette année (dormir dans un bus de tournée), elle est naturellement déçue, mais ses préoccupations primordiales semblent résider dans son équipe, son groupe et l’industrie au sens large.

«Parfois, je suis simplement inconsolable sur l’état de l’industrie musicale», admet-elle.

Kawala – un groupe de cinq musiciens de Londres – était ravi d’avoir sa première grande tournée en soutien au Bombay Bicycle Club et de jouer son premier festival de Glastonbury.

Mais bien sûr, rien de tout cela n’est arrivé.

«On peut dire que la musique sera probablement la dernière chose à revenir», déclare le guitariste et chanteur de Kawala, Daniel McCarthy.

Kawala fait tout son possible pour jouer des concerts en direct et a même tenté une visite éloignée du parc du Royaume-Uni, tel est leur désespoir de laisser le spectacle continuer.

Je ne sais pas ce qui est pire. Moyens de subsistance et finances anéantis. Ou des rêves brisés.

« Avoir perdu un an, avoir perdu deux ans, qu’est-ce que cela signifie? Qu’est-ce que cela signifie pour les jeunes artistes qui débutent? » demande Melanie C.

«Je pense que pour mettre une industrie en danger, une industrie comme celle-ci, ce que vous faites en réalité, c’est que vous allez tuer des emplois que les gens aiment faire», déclare Roisin Murphy (célèbre pour Moloko).

« Vous pourriez aussi bien tuer une partie d’entre eux … et tuer une partie de la société. Vous savez, tuer les rêves des gens. Non, ne faites pas ça », ajoute le chanteur de Sing it Back (qui nous a apporté les meilleurs en direct depuis son salon lors du premier verrouillage).

«Le coût pour l’individu est incalculable», explique l’auteur-compositeur-interprète folk rock Frank Turner. Il a fait des émissions hebdomadaires en direct depuis l’été pour collecter des centaines de milliers de livres sterling pour des centaines de petites salles menacées de fermeture.

Il prévient: « La quantité de compétences et d’expérience au sein des personnes qui travaillent dans l’industrie jusqu’à 200000 personnes est incalculable … les personnes qui travaillent dans mon équipe, par exemple, dont la plupart travaillent maintenant dans des centres de test COVID ou dans des supermarchés. , et j’ai fait ce que je pouvais pour collecter des fonds pour eux en attendant.

« Mais, vous savez, je ne peux pas leur payer un salaire à plein temps pour le moment parce que je ne peux pas jouer à des spectacles. Ces gens quittent l’industrie – pour le moment temporairement – mais peut-être définitivement. »

L’industrie de la musique représente 5,8 milliards de livres sterling pour l’économie britannique, générant 200 000 emplois, mais la moitié occupe désormais des postes en dehors du secteur, selon le Musicians ‘Union.

«Il y a tellement d’emplois liés à l’industrie de la musique live et ils sont tous partis», déclare Emma Banks, poids lourd de la musique indépendante et agent d’artistes tels que Kylie et Raleigh Ritchie.

Étant donné que les trois quarts des personnes travaillant dans la musique sont des pigistes, un tiers au total n’était pas admissible à un congé ou à un soutien financier du gouvernement, selon UK Music.

Un trompettiste professionnel, Toby Coles, qui a passé des décennies dans les orchestres de certains des plus grands spectacles du West End, tels que Matilda et Wicked, travaille actuellement comme livreur.

Bien que pragmatique et plein d’espoir que d’ici l’été prochain, il reprenne sa profession, il admet que cela a été une lutte. C’est une position à laquelle la plupart peuvent s’identifier après cette année.

«Je parle ouvertement des batailles que j’ai eues avec la santé mentale», admet Mel C.

« J’ai trouvé cette année très, très difficile. Il y a certainement eu des jours où je n’ai aucune motivation. Je ne veux vraiment rien faire. »

Nitin Sawhney frappe une note sombre quand il commente que le coronavirus « a laissé un énorme trou dans les arts et je ne sais pas combien de temps il faudra, si jamais, pour que nous revenions à toute sorte de normalité ».

Mais le dernier mot revient à Roisin Murphy, qui nous donne un soupçon d’optimisme: « Le fait est que la musique ne peut jamais mourir. Les gens vont se rassembler et danser ».

L’amener sur.

