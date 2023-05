La police écossaise est « institutionnellement raciste » et « discriminatoire », a déclaré jeudi le chef de la police après un examen de sa culture.

L’admission d’Iain Livingstone s’accompagne d’une inquiétude plus large concernant la police britannique, notamment la plus grande force du pays, la police métropolitaine de Londres.

L’examen indépendant de Police Scotland, publié mercredi, a révélé des témoignages de racisme, sexisme et homophobie par les officiers en service.

« La bonne chose à faire pour moi en tant que chef de la police (est) d’affirmer clairement que le racisme institutionnel, le sexisme, la misogynie et la discrimination existent », a déclaré Livingstone.

La police sous surveillance

« La police écossaise est institutionnellement raciste et discriminatoire », a-t-il déclaré au Autorité de police écossaise (SPA), un organisme gouvernemental qui supervise la police.

La police écossaise fait face à une enquête publique en cours sur la mort de Sheku Bayoh, un homme noir décédé alors qu’il était retenu par six agents pendant sa garde à vue.

Il cherche à savoir si la race a joué un rôle dans la mort de Bayoh, 31 ans, dans la ville de Kirkcaldy au nord d’Édimbourg en 2015.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs femmes, qui servaient auparavant comme officiers, ont parlé d’une culture de «club de garçons» opérant à tous les niveaux au sein de la police écossaise.

Le rapport du groupe d’examen de la SPA a décrit les allégations de discrimination continue à l’encontre des communautés minoritaires et des témoignages de première main sur le racisme, le sexisme et l’homophobie.

Un certain scepticisme et même une peur pure et simple de soulever des inquiétudes existaient au sein de la police écossaise, a-t-il ajouté.

« Nous avons entendu parler de personnes » punies « pour avoir soulevé des problèmes ou des préoccupations, par exemple être mises à l’écart au sein d’équipes ou déplacées vers un endroit moins pratique », a-t-il déclaré.

Réforme de la police de Londres

En mars, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé à une réforme «de haut en bas» de la police métropolitaine de Londres, après des conclusions similaires.

La revue, rédigée par la responsable gouvernementale Louise Casey, a été commandée après l’enlèvement, le viol et le meurtre d’une femme par l’officier en service Wayne Couzens en 2021, qui a choqué la nation.

Couzens est emprisonné à perpétuité. Depuis lors, un autre officier, David Carrick, a été condamné à la prison à vie pour des dizaines de viols et d’agressions sexuelles, frappant déjà la confiance du public.

Casey, qui a découvert qu’il y avait « du racisme institutionnel, du sexisme et de l’homophobie » dans le Met, a déclaré que la force devait « se changer ».

En 1999, le Met a été accusé de racisme institutionnel en raison de sa réponse bâclée au meurtre raciste de l’adolescent noir Stephen Lawrence en 1993.

