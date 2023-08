Cultivez la sérénité : jardiner pour soulager la migraine

Michele Jordan, blogueuse sur la migraine de WebMD, adore jardiner. Elle a transformé son jardin en un « jardin utile » où elle cultive des choses comme de la lavande et de la mélisse qui l’aident en cas de migraine.



En savoir plus



pour découvrir quelles autres plantes elle cultive et comment le fait de jardiner lui-même l’aide à réduire le stress.

LIRE:



Mon jardin secret contre la migraine : remèdes à base de plantes que j’utilise contre la douleur







Transcription vidéo



MICHELE JORDAN : Je suis devenue très intéressée par le jardinage. Je ne peux pas encore dire que j’ai la main verte. C’est peut-être vert clair. Mais je souhaitais trouver des moyens de cultiver des plantes qui pourraient soulager mes migraines. Je cultive donc de la mélisse dans le jardin, qui a des propriétés apaisantes. Je cultive également de la lavande et j’apprends à la récolter et à la sécher, qui possède également des propriétés anti-stress si elle est transformée en huile essentielle.

Et donc j’ai vraiment étudié et fait des recherches un peu plus sur ce sujet parce que vous bénéficiez de l’avantage de travailler dans un jardin et d’avoir une sorte de soulagement du stress grâce à la pratique du jardinage, mais vous pouvez également faire pousser des choses qui peuvent aider à lutter contre les migraines. C’est donc comme un deux pour un.