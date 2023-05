Cultiver des légumes maintient ces jardiniers connectés à leurs racines

Avec une pelle à la main, Adil Alsharak regarde le champ vide devant lui et se rappelle sa maison.

De retour en Irak, Alsharak dit que le jardinage était à la fois un passe-temps et une partie de son travail d’ingénieur agronome.

« J’adore ce travail », a déclaré Alsharak.

Cette année, Alsharak a été l’une des premières personnes à inaugurer le jardin communautaire du Centre d’aide aux chômeurs (CSU) près de la promenade Lauzon dans le quartier Forest Glade de Windsor, en Ontario. Depuis le début des années 2000, l’association propose gratuitement des parcelles et des plants pour cultiver ses propres légumes.

Mais le directeur du programme de sauvetage alimentaire de l’UHC, Ali Bazzi, qui supervise également le jardin communautaire, dit qu’ils ont souvent une liste d’attente. Cette année, c’est un peu plus long que d’habitude, avec plus de 10 familles qui attendent de voir si elles obtiendront des terres, dit-il.

Ils ont des jardiniers de plusieurs pays différents, en particulier beaucoup d’El Salvador et du Népal, dit-il.

« Du Népal, ils cultivent de la bette à carde, de la moutarde verte, du gombo, de l’aubergine », a déclaré Bazzi.

« Beaucoup de haricots pour les familles salvadoriennes. Ils cultivent toute la parcelle avec des haricots. »

Au fil des ans, le CHU a élargi son jardin communautaire pour inclure davantage de familles. Ils sont maintenant en mesure de fournir des parcelles de trois mètres sur sept à environ 200 personnes.

Quant à Alsharak, il dit qu’il cultive du céleri, des aubergines, des piments forts, des oignons – certaines d’entre elles sont des plantes qu’il n’a jamais cultivées auparavant et qu’il veut apprendre à entretenir.

« Cela m’aidera dans ma vie », a-t-il déclaré.

Mais surtout, il veut embellir la région en plantant des fleurs autour de son terrain et en redonnant au Canada en donnant une partie de la nourriture qu’il cultive aux banques alimentaires locales, a-t-il déclaré.

REGARDER: Alsharak commence à planter son jardin

Adil Alsharak commence à planter son jardin Alsharak a été l’un des premiers cette saison à commencer à planter son jardin au jardin communautaire du Centre d’aide aux chômeurs.

Un couple cultive le même ail depuis 35 ans

Pendant ce temps, à South Windsor, Bob et Barbara Mero sont à un peu plus d’un mois de la récolte de leur culture préférée à cultiver et à manger : l’ail.

Le couple cultive le même ail que la famille de Barbara leur a donné de ce qui était alors la Yougoslavie il y a 35 ans.

« Mes grands-parents sont originaires de Yougoslavie », a déclaré Barbara.

« C’est le cousin de ma mère qui nous a transmis un peu de cet ail. »

À l’heure actuelle, ils ont environ 100 de ces plants d’ail dans leur propre cour et environ 90 d’un autre type d’ail qu’ils ont obtenu de l’Ontario.

« Ce n’est qu’une des parties de votre histoire d’immigration que vous pouvez transmettre », a déclaré Barbara, ajoutant que leur fils cultive désormais le même ail chez lui.

Bob et Barbara Mero vivent à South Windsor. Depuis 35 ans, ils cultivent de l’ail de ce qui était alors la Yougoslavie, d’où est originaire la famille de Barbara. (Jennifer La Grassa/CBC)

Les Meros disent qu’ils ont également partagé l’ail avec des dizaines d’autres, qui le cultivent maintenant eux-mêmes.

L’ail sera récolté en juillet, et Bob attend déjà avec impatience tous les plats qu’ils feront avec leur ail frais.

« Si une recette demande un clou de girofle ou deux, bon, peut-être que quatre ou cinq, c’est mieux », a-t-il dit avec un petit rire.

« Nous aimons vraiment l’ail dans beaucoup de choses que nous fabriquons. »

Bob dit qu’ils apprécient la cuisine française, italienne et grecque – tout cela est un peu meilleur avec de l’ail du jardin.

Une fois qu’il est récolté, ils en réservent quelques-uns pour être plantés sous la pleine lune en octobre pour être cueillis pour l’année prochaine.

Voici à quoi ressemble l’ail une fois récolté, bien que Bob dise qu’il est généralement plus gros que celui-ci. À l’arrière-plan, les 100 plants d’ail de l’arrière-cour de Meros. (Jennifer La Grassa/CBC)

L’entreprise aide les nouveaux arrivants à apprendre à cultiver les légumes de la maison

Dans le quartier Devonshire Heights de Windsor, Bintu Adama, 20 ans, entre dans la serre chaude et étouffante de son jardin et vérifie ses plantes.

Adama et sa famille ont démarré leur entreprise Cangro Agrifoods Inc. il y a environ deux ans. Adama a vécu en Afrique de l’Ouest quand elle était plus jeune – sa famille est originaire du Népal et du Ghana.

Après avoir réalisé à quel point il était difficile et coûteux d’expédier des aliments d’Afrique vers l’Amérique du Nord, elle a déclaré qu’ils étaient inspirés d’apprendre à cultiver eux-mêmes les aliments et d’enseigner aux autres nouveaux arrivants comment faire de même.

« Je pense que c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous oublient, juste les choses simples qui vous relient à vos racines, elles vous donnent un sens plus fort de vous-même et de votre identité », a-t-elle déclaré.

Adama a ajouté qu’elle connaissait de nombreux immigrants qui travaillaient à la ferme chez eux et qui veulent apprendre à le faire ici.

REGARDER : Adama parle de la plante ugu

Bintu Adama parle de la plante ugu La plante ugu, ou citrouille cannelée, est celle que Bintu dit que sa famille ajoute aux ragoûts faits maison.

Adama propose des ateliers gratuits, en plus de leur vendre les plantes qu’ils veulent faire pousser et une parcelle de terrain.

Et ce n’est pas seulement l’action de jardiner, mais les fruits, les légumes et les herbes récoltés qu’Adama sait peuvent facilement ramener les gens à une époque et à un lieu.

Pour elle, c’est la plante ugu, ou citrouille cannelée, qui, selon elle, est utilisée dans les ragoûts.

« Cela me rend nostalgique car avoir la possibilité d’aller simplement dans mon jardin et de prendre ces feuilles, de les cuisiner, ce n’est pas une opportunité pour beaucoup de gens », a-t-elle déclaré.

« C’est quelque chose que je ne prendrais jamais pour acquis. Cela me tient vraiment à cœur. »