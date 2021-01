L’attente est la partie la plus difficile. Vous pourriez penser que rien ne se passe, surtout lorsque vos pieds ont exactement la même apparence, même une semaine après le traitement … mais ensuite, comme par magie, vous commencez à vous transformer. Vos pieds commenceront à peler un peu, puis un peu plus, puis beaucoup. Certains disent qu’ils perdent comme un serpent, d’autres rapportent laisser des morceaux de peau partout où ils vont jusqu’à ce que le processus soit terminé. Alors oui, c’est dégoûtant … mais aussi étrangement satisfaisant, surtout quand on voit les résultats. La peau de vos pieds aura l’air toute neuve, comme si vous n’aviez jamais marché un mile de votre vie. Nous l’avons essayé l’année dernière et le battage médiatique est réel.