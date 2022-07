Culpepper & Merriweather Circus auront 2 spectacles à Walnut – Shaw Local

WALNUT – Les représentations du cirque Culpepper & Merriweather auront lieu à 17 h et 19 h 30 le 2 août au W ​​Field.

Le chapiteau du cirque sera levé à 9 heures du matin, les participants pourront visiter les lieux, tout savoir sur la vie sur la route, voir les animaux du cirque et découvrir les coulisses du spectacle. Le Midway et la billetterie du cirque ouvriront à 16 h et proposeront des promenades à poney, des rebonds sur la lune, un toboggan géant, de la peinture faciale et un stand de concession.

Culpepper & Merriweather Circus en est à sa 37e année. Les artistes emblématiques sont les félins avec Trey Key, les voltigeurs Simone et Kelly, les Loyal Bareback Horse Riders, le Perez Daredevil Duo, Clown Leo Acton et Brandon Ayala sur la Rola Bola.

Les billets à l’avance coûteront 12 $ pour les adultes et 7 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les enfants de 2 à 12 ans. Les billets à l’avance sont disponibles à l’achat chez Avanti Foods, Citizens First State Bank, Ice Box, Walnut Acres Country Store et la Walnut Public Library. .

Les billets au guichet coûteront 15 $ pour les adultes et 8 $ pour les personnes âgées et les enfants. Des billets à l’avance sont disponibles dans plusieurs points de vente communautaires pour 12 $ et 8 $.