Malgré les plaintes concernant «la culture de l’annulation» et l’insistance raciste selon laquelle les gens qui parlent de ces questions importantes «jouent la carte de la race», Hollywood ne semble pas pouvoir s’éloigner des conversations sur la race et la diversité.

Et même si, espérons-le, ces discussions peuvent conduire à des progrès, elles ont récemment conduit à la controverse pour certains.

Osbourne a déclaré qu’elle n’était pas nécessairement d’accord avec les commentaires de Morgan, mais a défendu son droit de les faire. Elle-même a été accusée d’être moins que respectueuse lorsqu’elle a réprimandé Underwood pour son apparence émotionnelle et a insisté sur le fait que si quelqu’un devait pleurer pendant la conversation, ce devrait être Osbourne elle-même.

Sa «victimisation» perçue non seulement ne s’est pas bien passée, mais l’incident a conduit à la fois à des excuses d’Osbourne et à une enquête de CBS sur les événements survenus sur le plateau de «The Talk».

Chris Harrison: La franchise « The Bachelor » et ses problèmes de race ont longtemps été discutés.

De son manque de diversité à l’indignation de l’année dernière sur la star de « Bachelorette » Hannah Brown utilisant une épithète raciale tout en jouant sur une chanson, il est sûr de dire que l’émission de télé-réalité a fait la une des journaux sur des questions de race.

Mais les choses ont culminé cette saison après le casting du premier Black « Bachelor », Matt James.

L’animateur de franchise de longue date, Chris Harrison, a dû se retirer de ses fonctions après des commentaires controversés qu’il a tenus lors d’une interview avec Rachel Lindsay, la première «Bachelorette» noire, qui a travaillé pour l’émission de télévision «Extra».

Au cours de la discussion, Harrison a semblé défendre la candidate Rachael Kirkconnell pour avoir été photographiée lors d’un événement officiel de la fraternité sur le thème de la plantation avant la guerre en 2018.

Harrison s’est excusé, et James a fini par donner à Kirkconnell la rose finale, mais a ensuite rompu avec elle à propos de la controverse.

Billie Eilish: Cet exemple n’était pas tant une excuse diffusée, mais plutôt une autre fois qu’un artiste blanc s’est senti obligé de reconnaître un artiste noir alors qu’une institution – dans ce cas, les Grammys – ne l’a pas fait.

Dimanche dernier, Eilish a remporté le prix final de la soirée, le prestigieux record de l’année, et a utilisé son discours de remerciement pour expliquer pourquoi la rappeuse Megan Thee Stallion, l’une de ses collègues nominées, le méritait vraiment.

« Vous êtes si belle, vous êtes si talentueuse », a déclaré Eilish. « Je t’encourage toujours. Tu le mérites, honnêtement. »

Si le moment nous paraissait familier, c’était parce que nous l’avions déjà vu arriver.

Adele a jailli en larmes à propos de l’album « Lemonade » de Beyoncé qui méritait de remporter l’album de l’année en 2017, au lieu de son album « 25. »

Trois ans auparavant, le rappeur blanc Macklemore a présenté ses excuses au rappeur Kendrick Lamar pour avoir remporté l’album rap de l’année à la place de l’artiste noir.

La politique raciale et identitaire peut être compliquée, mais ce qui n’est pas difficile à comprendre, c’est que ces incidents se produisent parce que des disparités et des règles du jeu loin d’être équitables existent absolument dans ce monde et à Hollywood.

Tant que cela ne changera pas, quelqu’un finira par se sentir désolé, ou à tout le moins avoir besoin de le reconnaître publiquement.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

« Ligue de justice de Zack Snyder »

Appel à tous les geeks de super-héros.

Le moment est maintenant venu de voir enfin comment le film Justice League s’est comporté entre les mains de Zack Snyder, grâce à la sortie de cette extension du film du réalisateur. Joss Whedon était intervenu pour terminer le film de 2017 après que Snyder ait quitté le projet en raison d’une tragédie personnelle.

«Le résultat de cette nouvelle approche, strictement du point de vue de la création et de la réalisation cinématographique, est fascinant: comment deux réalisateurs différents – Whedon, qui a donné naissance à la franchise ‘Avengers’ à l’écran; et Snyder, qui s’est attaqué à l’adaptation du fameux ‘Watchmen’ inadapté – aborder le même matériau? » C’est ainsi que mon collègue de CNN, Brian Lowry, a décrit le projet.

Le film sortira jeudi sur HBO Max (qui appartient à la société mère de CNN).

« Opération Varsity Blues: le scandale des admissions à l’université »

Arraché des gros titres, comme on dit, ce film utilise des reconstitutions pour raconter l’histoire du scandale des admissions à l’université qui a mis plusieurs parents riches – y compris les célébrités Lori Loughlin et Felicity Huffman – en difficulté juridique.

L’histoire a dominé l’actualité pendant des mois, et maintenant vous pouvez tout revivre en vous rendant sur Netflix, où elle est actuellement diffusée.

«Minari»

Maintenant que les nominations aux Oscars sont disponibles, vous voudrez peut-être consulter certains des nominés.

« Minari » est en place pour six catégories, y compris la meilleure image. Le drame s’inspire de l’enfance du réalisateur Lee Issac Chung pour raconter l’histoire d’une famille américano-coréenne essayant de survivre dans les régions rurales de l’Arkansas dans les années 1980.

Le film est actuellement disponible en streaming sur plusieurs services, notamment Apple TV et Amazon Prime.

Deux choses à écouter:

Justin Bieber a récemment déclaré à Billboard qu’il y avait un message derrière sa nouvelle musique.

« Je veux juste être quelqu’un qui puisse dire: ‘Écoutez, j’ai fait des choses dont je ne suis pas trop fier, mais j’ai jeté un coup d’œil dans le miroir et j’ai décidé de faire des changements, et vous pouvez aussi », a-t-il dit. la publication. « Il fut un temps où mon identité était vraiment intégrée dans ma carrière, mais j’ai vraiment le sentiment que mon but est d’utiliser ma musique pour inspirer. »

Son sixième album studio, « Justice », sort vendredi et est le deuxième album de Bieber en 13 mois. (« Changes » est sorti le jour de la Saint-Valentin 2020.)

Avec le mariage avec le mannequin Hailey Bieber et plus de temps privé – grâce à la mise en quarantaine et à aucun téléphone portable pour limiter le nombre de personnes pouvant le joindre -, l’ancienne idole adolescente de 27 ans semble être à une nouvelle étape de sa vie et carrière.

L’année dernière, Lana Del Rey a annoncé qu’elle retarderait de quelques mois son nouvel album, « Chemtrails Over the Country Club ».

Maintenant, nous voyons si cela valait la peine d’attendre.

L’album studio de la chanteuse est la suite tant attendue de sa collection 2019 acclamée par la critique, «Norman F ** king Rockwell», et les attentes sont grandes qu’elle continuera à offrir sa marque spéciale d’art lors de sa sortie vendredi.

Une chose dont il faut parler:

Ce n’est pas une nouvelle de dernière heure que les remises de prix et leurs électeurs semblent ne pas être en phase avec le grand public.

Mais la catégorie du meilleur acteur de soutien de cette année pour les Oscars est encore plus déroutante.

C’est parce que les deux stars de « Judas et le Messie noir », Lakeith Stanfield et Daniel Kaluuya, sont tous deux nominés dans la catégorie.

Ce qui soulève la question: « Laquelle est la véritable star du film si aucun des deux n’a marqué le meilleur acteur? »

J’ai contacté l’Académie à ce sujet et un représentant a refusé de commenter. Nous devrons donc simplement nous contenter du fait que les deux n’auront pas à rivaliser avec le regretté Chadwick Boseman, nominé pour le meilleur acteur. qui est favorisé par beaucoup pour ce que l’on pense être sa dernière performance à l’écran dans «Ma Rainey’s Black Bottom».

Quelque chose à siroter

Vous cherchez quelque chose à regarder? Nous avons demandé à certains de nos amis autour de CNN ce qu’ils regardaient de façon excessive pour décompresser.

Fredricka Whitfield, Présentatrice de CNN Newsroom

Pas du tout exaltant, ni ils ne m’ont aidé à décompresser, pourtant je me suis livré à « Killing Eve », « The Undoing » et à un « Lovecraft Country ».

Michael Smerconish, Ancre Smerconish

« Appelle mon agent! » Qui aurait pensé que je deviendrais accro à une émission de télévision française sous-titrée – mais j’adore ça.

Kate Bolduan, À cette heure ancre

Comment puis-je le limiter à un seul?! Maintenant, un an après Covid, voici quelques-uns des favoris qui m’ont permis de réussir – «The Queen’s Gambit», «Succession», «Billions», «The Spy», «Kids Baking Championship (saisons 1 à 9), « » Les hommes qui ont construit l’Amérique « et » Le mandalorien « .